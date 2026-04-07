Erdoğan'dan İstanbul'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama: Provokasyona müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lalahan’daki ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni’nde konuştu.

Buradaki konuşmasında İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde yaşanan silahlı saldırıya da değinen Erdoğan, olayda 2 polisin hafif yaralandığını, 3 saldırganın ise etkisiz hale getirildiğini belirtti. Erdoğan, “Provokasyonlara izin vermeyeceğiz, terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde;

"İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin müdahalesi ile boşa çıkartılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum. 3 terörist etkisiz hale getirildi. İstanbul halkına geçmiş olsun diyorum. Kalleş saldırıyı lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Biz şehitleri ile yaşayan ve şehitlerinin de yaşadığına inanan bir milletiz. Bayrağımız şanla dalgalansın diye, milletimiz özgür olsun diye canlarını feda eden şehitlerimizi yad ediyorum. Tüm gazilerimize de şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sektörü bu günlere taşıyan tüm mühendislere, akademisyenlere, işçilere canı gönülden teşekkür ediyorum. Savunma Sanayii Başkanlığı'mızı da tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum."

"Yeni tesisler açılıyor, yerli füze ve sistemler envantere giriyor"

"Savunma sanayinde canını dişine takarak çalışan, yalnızca elini değil gerektiğinde gövdesini de taşın altına koyarak sektörü bugünlere taşıyan tüm mühendislerimize, yazılımcılarımıza, teknisyenlerimize, işçi, yönetici ve akademisyenlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bütüncül yönetim kapasitesiyle bu çalışmaların uyum içinde yürümesini sağlayan Savunma Sanayii Başkanlığımızı da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun.



Bugün savunmada tam bağımsız Türkiye yolunda çok önemli bir eşiği daha geride bırakıyoruz. Birazdan inşallah Kırıkkale yakıt üretim tesislerimizin, Lalahan harp başlığı tesisimizin, ileri teknolojiler Ar-Ge ve mühendislik merkezimizin açılışını yapacağız. Ayrıca Tayfun, Siper, Atmaca, Hisar A, Hisar O ve Sungur sistemlerimiz ile Çakır, SOM, SİHA'larımızın keskin pençesi MAM-T ve MAM-L gibi birçok silah grubunu kahraman ordumuza teslim edeceğiz. Lalahan füze entegrasyon tesislerimizin de temellerini atacağız."

"Ar-Ge kapasitemize çok önemli katkılar yapacağız"

"Savunma sanayimizi daha güçlü bir kalkınma ekseni haline getirecek ve nitelikli istihdam oranını yükseltecek bu yatırımlarla katmanlı hava savunma sistemimizi güçlendirecek, stratejik gücümüzü artıracak, seyir ve balistik füze kabiliyetlerimizi perçinleyecek, akıllı mühimmat ailemize, seri üretim hızımıza ve Ar-Ge kapasitemize çok önemli katkılar yapacağız. Çelik Kubbe'nin vurucu gücünü oluşturan bu sistemlerin daha yüksek üretim temposuna ulaşmasıyla hava savunma mimarimizi daha da tahkim etmiş olacağız. Kritik hava savunma sistemlerimiz, stratejik füze projelerimiz ve akıllı mühimmat kabiliyetlerimiz için kurulan bu yeni altyapı ile kahraman ordumuzun caydırıcılığını çok daha üst seviyelere çıkaracağız."

50’den fazla ülkeye ihracat, yüksek teknoloji gücüne katkı

"Kıymetli misafirler Türkiye'nin mühendislik iddiasını, stratejik aklını, yüksek teknoloji vizyonunu temsil eden kurumlarımızdan biri olan Roketsan'ımız bu kutlu yürüyüşte çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Geliştirdiği ürünleri bugün 50'nin üzerinde ülkeye ihraç eden Roketsan ülkemizin teknoloji eksenli kalkınmasına çok önemli katkılar yapıyor. Roketsan ailemiz yedi bini aşkın çalışanı yürüttüğü yüzlerce proje ve derin mühendislik birikimiyle üç binin üzerinde personelle çalışan dört ARGE merkezi milli patent performansı ve yetişmiş insan kaynağı ile savunma sanayimizin yüksek teknoloji karakterini güçlendirmeye demeye devam ediyor.



Savunma sanayinde önümüzdeki dönemin ana hedefi yüksek teknolojili ürünleri daha hızlı, daha efektif ve daha yüksek adetlerde üretmektir. Bugün devreye aldığımız yatırımlar belirlediğimiz hedefe giden yolda çok kritik bir merhaleyi teşkil etmektedir. Tamamlanan yatırım bedeli 1 milyar dolar, toplam yatırım ölçeği ise 3 milyar dolara ulaşan bu tesis ve sistemlerle menzile daha çabuk varacak, attığımız kararlı adımları daha da hızlandırmış olacağız.

"Savunma ihracatında dünyada ilk 10'a gireceğiz"

"2026'nın ilk çeyreğinde savunma ve havacılık ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12,1 artışla 1 milyar 910 milyon dolara ulaştı. 2028 hedefimiz olarak belirlediğimiz 11 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacak inşallah savunma ihracatında dünyada ilk 10'a gireceğiz. Yakın çevremizdeki savaşlar sona erdikten sonra milletçe başta savunma sanayi olmak üzere her alanda büyük bir şahlanışa imza atacağız. Türkiye'nin önünü şimdiden kesmeye dönük çabalara rağmen inşallah bu büyük atılımı hep birlikte gerçekleştireceğiz."

Özgür Özel'e tepki

"Aziz milletimizin duası ve desteğiyle savunma sanayinde akıl ve alın teri döken siz kardeşlerimizin emeğiyle, kurumlarımızın eş güdümü ve devletimizin güçlü iradesiyle çok şükür bugünlere ulaştık. Tabi bunları yaparken trajikomik manzaralara da şahitlik ettik. Hatırlayın biz Sinop'ta füze testleri yaparken ana muhalefet partisinin genel başkanı balıklar füze seslerinden ürküyor, yuvalarını terk ediyor diyordu. Biz savunma araçlarımızı çeşitlendirmeye çalışırken bu zatın timsah gözyaşlarıyla uğraşıyoruz.

Gözyaşlarıyla uğurladığı selefi ise bölgemizin yangın yerine döndüğü bir dönemde 'Bunlara ne gerek var? Bize kim saldıracak' diyordu. İktidara gelince savunma sanayine dokunacağız diyeninden tank palet fabrikası üzerinden istismar yapanına kadar akla vicdana ahlaka sığmayan nice sabotaj girişimiyle karşılaştık. Değerli kardeşlerim, Eğer biz bunlara kulak verseydik, savunma sanayinde bugün geldiğimiz noktanın, Allah muhafaza yakınından bile geçemezdik.

Sektöre yeni bir ufuk çizen bu eserlerin tasarım aşamasından seri üretim sürecine emeği geçen her türlü bu noktada adımı atan kardeşimi yürekten tebrik ediyor, Roketsan ailemize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.

