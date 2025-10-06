Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’un kurtuluş yıl dönümü için mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında vatandaşları kutlayarak, İstiklal Mücadelesi’nin, vatan sevgisiyle canlarını ortaya koyan kahraman şehitler ve gazilerin fedakârlıkları sayesinde zaferle tamamlandığını vurguladı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;

Erdoğan, “Aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin kadim medeniyet mirası üzerine kurulduğunu vurgulayarak, “Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirterek, “İstanbul’un gurur gününü kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.” dedi