Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmir’in kurtuluş yıl dönümü mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Millî Mücadele’mizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum."