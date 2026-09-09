  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmir’in kurtuluş yıl dönümü mesajı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmir’in kurtuluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmir’in kurtuluş yıl dönümü mesajı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Millî Mücadele’mizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum."

YENİ Parti, Üsküdar'daki seçime itiraz edecekYENİ Parti, Üsküdar'daki seçime itiraz edecekGündem

 

Hamidiye Su fiyatlarına zam geldi: Yeni tarife belli olduHamidiye Su fiyatlarına zam geldi: Yeni tarife belli olduEkonomi

 