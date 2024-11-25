Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'teki 'kayyum' kavgasına ilişkin açıklama: Zorbalığa 'eyvallah' etmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başlıkları şu şekilde oldu:

Vatanımızın her bir köşesinde birer eğitim neferi olarak aşkla görev yapacaklarına inandığım yeni öğretmenlerimizi tekrar vazifelerinde tebrik ediyorum. Eğitimi son 22 yıldır önceliklerinin ilk sırasına yerleştirmiş bir iktidarız. Evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Şurası da bir gerçektir ki eğitim öğretimde değişime ve yeniliğe direnmek bizatihi hayatın kendisine direnmek manasına gelir.

Ülkemizde maalesef kendini halen 1940'ların şartlarında gören eğitime bir gelişim ve tekamül aracı olarak değil bir ideolojik formatlama aracı olarak bakan bir kesim bulunuyor. Kökü mazide, ati tasavvurumuza uygun bir şekilde hayata geçirdiğimiz Türkiye yüz yılı maarif modelimizin uygulanmasında bu çevrelerin temelsiz eleştirilerine engellemelerine ve sabotajlarına maruz kalıyoruz.

Öğretmenlerimizle buluşmamızda da ifade ettim milletçe hepimizin geleceğini ilgilendiren eğitim öğretim meselesini günlük siyasi tartışmaların ve ideolojik takıntıların objesi haline getirmek yanlıştır. Tüm paydaşların katkısı alınarak hazırlanmış bilimsel, kuşatıcıi moderni milli ve manevi değerleri önceleyen, insanı merkeze alan yeni modelimiz Türkiye'ye Yüz Yılı’nın inşasını kolaylaştıracaktır.

İstikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz 20 milyon öğrencimizin en iyi şekilde yetişmesi en iyi eğitim öğretimi alması imkanlardan en iyi şekilde ve eşit olarak istifade etmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Yine önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ekonomik şartları iyileştikçe bunun öğretmenlerimize de etki etmesi için her türlü adamı atacağız.

Bir kez daha tüm öğretmenlerimize emekleri fedakarlıkları sabırları için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyor şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum.

81 vilayetimizde sınırlarımızın içinde ve dışında Türkiye Maarif Vakfı'nın Asya'dan Afrika'ya yayılan okullarında eğitim meşalesini gururla Taşıyan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü tebrik ediyorum.

Bu vesile ile 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele gününde şiddetin olmadığı bir Türkiye ve dünya için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum.

Kadına yönelik şiddet

Kim ne derse desin Türkiye bizim hükumetlerimiz döneminde kadına şiddet başta olmak üzere şiddetin her çeşidiyle mücadelede tarihi nitelikte kazanımlar elde etmiş, ülkemiz çok ileri bir noktaya gelmiştir.

Kadına yönelik yanlış algıların kırılmasından iş, eğitim ve siyaset alanındaki bariyerlerin kaldırılmasına kadar nice başlıkta sorunları çözdük, eksikleri giderdik. Meselelerimizin üzerine gitme cesareti gösterdik. Kadın hakları konusunun araçsallaştırılmasına izin vermeden kadınların hayatın her alanında hak ettiği yere gelmesi için çaba harcadık. Son 22 yılda bu konuda çok köklü çok kapsamlı reformları devreye aldık.

Elbette tüm sorunları çözdük iddiasında değiliz, ama geriye doğru baktığımızda aşılmaz görülen duvarların yıkıldığı nice yanlışın, nice hatalı uygulamanın düzeltildiği tartışmasız bir gerçektir. Geçişte gözümüzde büyüyen sorunlar bugün artık tarihe karıştı. İnşallah bugünün sorunları da yarın önümüze çıkmayacak. Kadınlarla dayanışma içinde fiziki ve psikolojik şiddete karşı mücadelemizi devam ettireceğiz.

"Son derece kanlı, son derece tehlikeli bir savaş tam 14 aydır devam ediyor"

Değerli basın mensupları, dış politikada oldukça yoğun ve karmaşık bir gündemle karşı karşıyayız. İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar Lübnan'ı Suriye'yi ve diğer bölge ülkelerinin de içine alacak şekilde genişliyor.

Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'nin hemen yanı başında son derece kanlı son derece tehlikeli bir savaş tam 14 aydır devam ediyor. Türkiye olarak İsrail hükümetinin saldırgan politikasına ilk günden itibaren en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biriyiz.

Katıldığımız her uluslararası toplantıda Gazze’de yaşanan vahşete dikkat çekiyoruz. Gazze'ye gönderilen insani yardımlar noktasında da 86 bin tona ulaşan yardım miktarı ile ilk sırada yer alıyoruz. İsrail ile ticareti tamamen keserek yaklaşık 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacminden sarfınazar ettik.

Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma başvurumuzu geçtiğimiz aylarda yaptık. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası örgütlerde İsrail'i çatışmaları durdurmaya zorlayacak tedbirler alınması için uğraşıyoruz.

"Netanyahu ve katliam şebekesi için çember giderek daralmaktadır"

İslam Dünyası’nın İsrail hükümetine karşı tek yürek, tek bilek olması için yoğun gayret gösteriyoruz. Şunun bilinmesini isterim, biz insanlığımızın sınandığı bu imtihan günlerinde Filistin halkına ve Gazzeli mazlumlara kardeşlik görevimizi yerine getirmenin gayretindeyiz.

Türkiye'nin Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği güçlü desteğin en yakın şahidi bizzat Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizdir. Böyle insani bir meseleden siyasi rant devşirmeye çalışan siyaset tüccarlarını bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayız.

Çoğu çocuk ve kadın 50 bin masumun kanı üzerinden o hesabı güdenleri önce Allah'a sonra da aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Şahsımıza, partimize ve iktidarımıza işbirlikçi iftirası atanlar önce gitsinler Filistin direnişine terör yaftası vuranlarla kurdukları işbirliğini sorgulasınlar.

14-28 Mayıs seçim sürecinde Suriyeli Mazlumlara yönelik ırkçı söylemlere sessiz kalmalarının hesabını versinler. Kimse kusura bakmasın, bizim Filistin davasına sağladığımız desteğin zekatı bile bunların tamamının yaptıklarından kat ve kat fazladır. Şunu çok net belirtmek durumundayım, Türkiye; Filistin, Gazze ve Lübnan için görünenden, konuşulandan, basına yansıyandan çok daha fazlasını yapmaktadır.

Soykırım duruncaya, Gazze ve Filistin tamamen özgürleşinceye kadar tüm gücümüzle, tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olacağız. Şahsımıza, partimize ve iktidarımıza 'işbirlikçi' iftirası atanlar önce Filistin direnişine terör yaftası vuranlarla kurdukları işbirliğini sorgulasınlar.

İnşallah, Filistin halkı bu zor günlerin sonunda felaha, barışa, huzura kavuşacak, zalimler kaybedecek, kazanan Filistin davası olacaktır. Netanyahu ve katliam şebekesi için çember giderek daralmaktadır.

İstanbul Enerji Forumu, sektörün geleceğine ufuk çizen bir toplantı oldu. 'Enerjide tam bağımsız Türkiye' hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz.

"Zorbalığa 'eyvallah' etmeyiz"

Her zaman söylediğim gibi bizim halkımızdan gizlimiz saklımız yoktur. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işimiz de yoktur. Muhalefetten gelen her çeşit yapıcı eleştiriye, teklife açık olduğumuzu defalarca vurguladık. Ama zorbalığa, kabadayılığa, komisyon basıp Gazi Meclis'in çatısı altında terör estirilmesine de hiçbir suretle 'eyvallah' etmeyiz. Geçtiğimiz günlerde Meclisimizden yansıyan sahneler hepimizin yüzünü kızartmış, muhalefetin hizmet gibi bir derdinin olmadığı ortaya çıkmıştır.

"Hiç kimse hukuktan, nizamdan azade değildir"

Herkesin sorumluluk duygusuyla hareket ederek Gazi Meclis'imizin konumuna gölge düşürmeyeceğine inanıyorum. Kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi için tüm hizmetlerin vatandaşların hakkını koruyacak şekilde olması önceliğimizdir. Vatandaşlarımıza hizmet verecek her kurumun teftişi konusunda hassasiyetimiz vardır. Hiç kimse hukuktan nizamdan azade değildir. Bulunduğu konumu menfaat sağlama vasıtası olarak görenlere asla müsamaha göstermeyiz.

"Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız"

Biz süredir milletimizden çokça şikayet aldığımız yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımıyla ilgili cezaları artırıyoruz. Ruhsatsız ateşli silah konusunda düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Bundan sonra kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Denetim konusunu düzenleyen bir genelgeyi inşallah bugün yürürlüğe koyuyoruz. Devlet Denetleme Kurumumuz, denetim faaliyetlerini bundan sonra çok daha sıkı takip edecek, hatası, kusuru, ihmali, yanlışı olan kim varsa gereğinin yapılmasını temin edecek."