Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadın milli boksörlere teşekkür paylaşımı
Milli boksörlerimiz 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda büyük başarılar elde etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli boksörlerimize teşekkür etti.
Milli boksörler, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda toplam 6 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye'ye altın madalya, 66 kiloda mücadele eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den geldi. 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 81 kiloda Büşra Işıldar gümüş madalya kazanırken, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ve +81 kiloda Elif Güner bronz madalya elde etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndaki tarihi başarılarıyla ülkemizin gururu olan milli sporcularımıza emekleri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’ndaki tarihî başarılarıyla ülkemizin gururu olan millî sporcularımıza emekleri için teşekkür ediyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/OF1Qk48YDV— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 17, 2025