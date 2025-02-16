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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kahtalı Mıçe' için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı'nın vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kahtalı Mıçe' için başsağlığı mesajı
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Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, Antalya'da 74 yaşında hayatını kaybetti.

Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu’muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.

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