Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kahtalı Mıçe' için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı'nın vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.
Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, Antalya'da 74 yaşında hayatını kaybetti.
Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu’muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.
Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu’muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan’a Allah’tan rahmet diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 16, 2025
Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.