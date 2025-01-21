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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya'daki yangınla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya'daki yangınla ilgili açıklama
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Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi ise yaralandı. Olayın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangın bölgesine intikal etti. Bakanlar, olay yerinde incelemelerde bulunarak, kurtarma ve tedavi süreçleriyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Bolu Valisi Aydın ile görüşerek olayla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhal başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu’muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasını yaptı.

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