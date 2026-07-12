Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Baba Emiri için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Çok kıymetli dostum" olarak hitap ettiği Katar Devleti Baba Emîri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Şeyh Hamad bin Halife El Sani ile Başbakanlığı döneminde uluslararası alanda yakın mesai içinde olduklarını hatırlatan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye ve Katar Devleti arasındaki siyasi, ticari, askerî, beşerî ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emeği bulunan; İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Başta değerli kardeşim Katar Emîri Şeyh Temim bin Hamad El Sani olmak üzere merhum Baba Emîr'in ailesine, dost ve kardeş Katar halkına ve İslam dünyasına şahsım, ailem ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."