Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, vefat eden sanatçı Kenan Işık için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.