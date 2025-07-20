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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Paylaşımının tamamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesi için can veren şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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