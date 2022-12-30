Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Salonu'nda düzenlenen “3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni”nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Vakıf ve derneklerimiz hayırda yarışırken, kesinlikle tefrikaya düşmemeli, mutlaka dayanışma içinde hareket etmelidir.

Tek parti faşizmini yeniden hortlatmaya çalışan 28 Şubat zihniyeti, imam hatipler ve meslek liseleriyle birlikte ilahiyat fakültelerini de hedef almıştır.

Çalışmak, üretmek, hayallerinin peşinde koşmak, ülkemize ve milletimize hizmet etmek isteyen gençlerimiz için devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz.

Türkiye'de ne sebeple olursa olsun hiçbir gencimizin hak kaybına uğramadığı, gelecek kaygısı yaşamadığı iklimi tahkim etmekte kararlıyız.

Çetin mücadelelerle bedel ödeyerek elde ettiğimiz demokratik kazanımları, kendini hala vesayetin aparatı gibi gören güruhun ihtiraslarına kurban edemeyiz.

Çetin mücadelelerle bedel ödeyerek elde ettiğimiz demokratik kazanımları, kendini hala vesayetin aparatı gibi gören güruhun ihtiraslarına kurban edemeyiz.

Meclis kürsüsünden alçakça iftiralarla vakıflarımızı, derneklerimizi, STK'larımızı tehdit edenler, bu tavırlarıyla asıl niyetlerini de deşifre etmişlerdir

Ana muhalefetin başındaki zat gelin dedi başörütüsü ile ilgili yasal bir düzenleme yapalım. Yasal bir düzenlemeye gerek yok ki.



Bize oyun mu çekmek istiyorsun, tuzak mı kurmak istiyorsun.

Eğer bu konuda samimiysen anayasal bir düzenleme yapalım bu işi bitirelim. Çünkü biz bir daha bu tuzaklara gelmek istemiyoruz.

İnşallah referanduma gerek kalmadan Meclis'imizdeki sorumluluk sahibi milletvekillerimizin desteğiyle meseleyi çözüme kavuşturacağız."