Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü mesajı: Savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarıyor

Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olan Türk Kızılay'ın özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın saygın kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır. Bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılayın barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletimizin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."