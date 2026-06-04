Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Koç Holding'e 100. yıl mesajı

1926 yılında iş insanı Vehbi Koç tarafından temelleri atılan Koç Topluluğu’nun 100’üncü yılı dolayısıyla Ankara’da ATO Congresium’da tören düzenlendi. Koç Topluluğu’nun asırlık yolculuğunun kutlandığı programa, topluluk çalışanlarının yanı sıra siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Törene yoğun ilgi gösterilirken, farklı siyasi partilerden üst düzey temsilciler de törende yer aldı.

Törene, Koç Vakfı Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ile Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel katıldı.

Programa ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yanı sıra çok sayıda siyasetçi katıldı.

Erdoğan'dan mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj da okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Koç Topluluğunun 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğine davetiniz için teşekkür ediyorum. Ülkemizin büyük sanayi ve hizmet şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren Koç Topluluğu'nun Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkılarını kıymetli buluyorum. Bir asra ulaşan tarihinde Koç Topluluğunun Türkiye'nin menfaatlerini önceleyen bakış açısı, Türkiye Yüzyılı hedefimizde de katkı sağlamaktadır. Bu düşüncelerle Koç Topluluğunun 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, etkinliğe katılanları en kalbi duygularımla selamlıyorum"