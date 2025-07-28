Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları açıklaması: İhmali olan varsa gereken yapılacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında Ankara'da kritik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yangınla mücadelede hayatını kaybeden 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsüne Allah’tan rahmet diledi. Milletçe büyük bir üzüntü yaşadığımız bu iki olayın nedenlerinin en kısa sürede aydınlatılacağını ve ihmali bulunanlar hakkında gerekenin yapılacağını ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke olarak geniş bir yelpazede çok yönlü atılımlar içinde olduklarını belirtti. Türkiye’nin savunma, güvenlik ve dış politika başta olmak üzere birçok alanda son asrın en parlak dönemini yaşadığını vurgulayan Erdoğan, hükümet olarak bu konulara en üst seviyede hakim olduklarını söyledi. Felaket tellallarının olumsuz yorumlarına rağmen Türkiye’nin yolunun ve bahtının açık olduğunu ifade eden Erdoğan, zorlukların yanında kolaylıkların da kendilerini beklediğinin farkında olduklarını kaydetti.

5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsü için Allah’tan rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınlarla mücadelede hayatını kaybeden 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsü için Allah’tan rahmet diledi. Milletçe büyük üzüntü yaşanan iki olayın nedenlerinin netleşeceğini ve ihmali olanlar hakkında gerekenin yapılacağını söyledi. Türkiye’nin savunma, güvenlik ve diğer birçok alanda son asrın en parlak dönemini yaşadığını vurgulayan Erdoğan, devletin tüm birimlerinin görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini belirtti. Karşılaşılan engellere takılmadan hedeflere adım adım ilerlediklerini ifade eden Erdoğan, felaket tellallarının olumsuz yorumlarına rağmen Türkiye’nin yolunun ve bahtının açık olduğunu kaydetti.

"İnşası tamamlanan 6 yeni cami ibadete açıldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son toplantıdan bu yana gerçekleştirilen önemli çalışmaları paylaştı. 241 subayın mezuniyet heyecanına tanıklık ettiklerini belirten Erdoğan, inşası tamamlanan 6 yeni caminin ibadete açıldığını ifade etti. Kurmaylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan subayları tebrik eden Erdoğan, yeni camilerin hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümünde kahraman şehitleri rahmetle andıklarını ve ana vatan ile garantör ülke olarak Kıbrıs Türkü’nün her zaman yanında olacaklarını vurguladı.

Terörsüz Türkiye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış politikadaki gelişmelerin kapsamlı şekilde istişare edildiğini belirtti. Artan orman yangınlarının da gündeme alındığını ifade eden Erdoğan, ekonomide ülkenin kredi notunun yükseltilmesi ve Merkez Bankası rezervleri gibi son dönemde gelen olumlu haberlerin değerlendirildiğini söyledi. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili mevcut durumun da ele alındığını aktaran Erdoğan, tüm bu konularda ülkeyi hedeflerine daha da yaklaştıracak önemli kararlar alındığını kaydetti.

IDEF 2025 Fuarı: 270 imza töreni gerçekleştirildi ve imzaların yüzde 65’inin ihracata yönelik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IDEF 2025’in açılışı için İstanbul’da bulunduğunu belirtti. Fuarın büyük ilgi gördüğünü aktaran Erdoğan, 103 ülke ve uluslararası kuruluşlardan 231 heyetin katılım sağladığını, 1491 firmanın yaklaşık 5 bin ürününü sergilediğini ifade etti. Toplamda 120 bin kişinin ziyaret ettiği organizasyonda ürünlerin büyük beğeni topladığını vurgulayan Erdoğan, fuarda 270 imza töreni gerçekleştirildiğini ve imzaların yüzde 65’inin ihracata yönelik olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin hem caydırıcılığını artırma hem de kendi projelerini hayata geçirme kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini dile getirdi.

"Rusya-Ukrayna savaşında ilk günden beri barışı savunan bir politika yürüttük"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi liderinin ülkesine kapalı kapılar ardından sahip çıktığını iddia etmesinin eğer doğruysa önemli bir adım olduğunu söyledi. Erdoğan, somut adımlar görmeleri halinde teşekkür etmekten çekinmeyeceklerini, yeter ki ülkeye zarar vermekten vazgeçilsin dedi.

IDEF 2025’e katılan uluslararası heyetlere teşekkür eden Erdoğan, 2027 yılında düzenlenecek fuara şimdiden davetini iletti. Rusya-Ukrayna savaşında başından beri barışı savunan bir politika izlediklerini belirten Erdoğan, tahıl koridoru mutabakatı ile İstanbul ve Antalya gibi şehirlerde yapılan görüşmelerin barışa olan inançlarının göstergesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, 2 Haziran’daki ikinci turun ardından 7 bin 60 Ukraynalı askerin naaşının teslim edildiğini aktardı.

"Polis ve yargı mensuplarının hedef gösterilmesine asla müsamaha göstermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi’nin farklı birimlerindeki eğitimlerini tamamlayan 8 bin 238 öğrencinin mezuniyet sevincini paylaştıklarını açıkladı. Erdoğan, rüşvet, irtikap ve yağma düzenlerini ortaya çıkaran polis ve yargı mensuplarının hedef gösterilmesine asla müsamaha göstermeyeceklerini belirtti. Hırsızı ve rüşvetçiyi suçüstü yakalayanlara karşı çıkanların ya kumpas iddialarını ispatlaması ya da emniyet ve yargı mensuplarından özür dilemesi gerektiğini vurguladı.

Orman yangınları: 27 uçak ve 105 helikopter 65 farklı noktada konuşlandırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarındaki artışın küresel bir sorun haline geldiğini belirtti. 2002-2012 yılları arasında 44 milyon hektar ormanın yanarken, 2013-2023 döneminde bu alanın 94 milyon hektara yükseldiğini söyledi. Avrupa’da ise bu yıl 238 bin hektar alanın yandığını ve geçen yıla göre orman yangını alanının yaklaşık iki kat arttığını aktardı. Türkiye’de de en yüksek sıcaklık değerlerinin kaydedildiğini ifade eden Erdoğan, devlet olarak planların bu veriler ışığında yapıldığını ve ormanları korumak için her türlü tedbirin alındığını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın köylerde bilgilendirme faaliyetleri yürüttüğünü belirten Erdoğan, 27 uçak ve 105 helikopterin 65 farklı noktada konuşlandırıldığını söyledi. Ormanların 14 insansız hava aracı (İHA) ve 776 gözetleme kulesiyle 7/24 takip edildiğini aktaran Erdoğan, yangınların 2 dakika içinde tespit edildiğini belirtti. İHA kullanan iki ülkeden biri olduklarını ifade eden Erdoğan, dünyada sadece 5 ülkenin sahip olduğu yangın yönetim uçağının Türkiye’de bulunmasının bu konuya verdiği önemin göstergesi olduğunu dile getirdi. Ayrıca, yangına müdahale süresini 45 dakikadan 11 dakikaya düşürdüklerini açıkladı.

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