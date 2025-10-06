Erdoğan'dan Özgür Özel çıkışı: Uzaktan kumandayla siyaset ancak bu kadar oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerjide kendi kendine yetebilecek bir seviyeye ulaşmanın önemine işaret ederek, “Hedef: enerjide tam bağımsız Türkiye” dedi. Erdoğan, konuşmasında ayrıca, “Ülkemiz ana muhalefet partisinin haksız eleştirilerine maruz kalıyor. Muhalefet lideri balıkları bahane ederek santrallerimizi eleştiriyor. Uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, enerji arz güvenliğinin stratejik önemine dikkat çekti. Erdoğan, enerji talebinin yalnızca nüfus artışıyla değil, refah artışıyla da yükseldiğini belirterek, elektrik kullanımının giderek yaygınlaştığını ve geçen yıl beyaz eşya satışlarının yüzde 7 artışla 10 milyonu geçtiğini aktardı. Ayrıca 134 bin civarında elektrikli otomobil satıldığını hatırlatan Erdoğan, doğal gazın ise Türkiye’nin 81 iline ulaştırıldığını vurguladı.

"2025’in ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelir 17 bin dolar seviyesine ulaştı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 2002’den bu yana ekonomik olarak dinamizmini sürdürdüğünü belirterek, kişi başına düşen milli gelirin 2024’te 15 bin 325 dolara yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, 2025’in ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelirin 17 bin dolar seviyesine ulaştığını kaydederek, geçen ay orta vadeli programın kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı.

"Uluslararası piyasalardan doğal gaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sismik arama ve sondaj alanında dünyada ilk 5 arasında yer aldığını belirtti. Erdoğan, geçen ay orta vadeli programın kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatarak, tek kaynağa bağlılığın büyük bir risk oluşturduğunu ve uluslararası piyasalardan doğal gaz temin etmenin “bakkaldan gazoz almakla” aynı şey olmadığını vurguladı.

"4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşıladık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya gaz sahasından çıkarılan doğal gazı 3 yıldan kısa sürede milletin kullanımına sunduklarını ve buradan 4 milyon hanenin gaz ihtiyacının karşılandığını belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin günlük petrol tüketiminin 1 milyon varil civarında olduğunu, bunun 60 bin varilini yerli üretimle karşıladıklarını ifade etti.

"Tedarikte tek bir ülkeye bağlı olmak ciddi riskler içerir"

Enerjide bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, şu anda 4 aktif sondaj ve sismik arama gemisiyle dünyada 5. sırada bulunduklarını söyledi. Kendi kaynakları çıkarırken enerji arz güvenliğini de sağladıklarını belirten Erdoğan, tedarikte tek bir ülkeye bağlı olmanın ciddi riskler içerdiğini hatırlatarak, Rusya-Ukrayna savaşının ilk aylarında Avrupa’nın yaşadığı sıkıntılardan Türk-Akımı ile Türkiye’nin etkilenmediğini vurguladı.

“Uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin ana muhalefet partisinin haksız eleştirilerine maruz kaldıklarını belirterek, muhalefet liderinin balıkları bahane ederek kendi santrallerini eleştirdiğini söyledi. Erdoğan, muhalefet liderinin eleştiriden öte bir şey yapamadığını ve partisindeki skandalların önüne geçemediğini vurgulayarak, “Uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılır” ifadelerini kullandı.