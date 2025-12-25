Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Türk diasporası tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği buluşmasında konuşma yaparak güncel gelişmelere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Avrupa’dan Asya’ya, ABD’den Avustralya’ya kadar dünyanın dört bir yanında yaşayan 7 milyonu aşkın vatandaşımızın her birine selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

Bugün Müslümanlar olarak Filistin’de, Lübnan’da, Sudan’da ve dünyanın pek çok bölgesinde kardeşlerimiz zor ve sancılı süreçlerden geçiyor. İsrail’in insanlık dışı saldırıları sonucu Gazze enkaza dönmüş durumda; 2 milyondan fazla Filistinli son derece ağır şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Sınırımızın hemen ötesinde ise Suriye halkı, 14 yıl süren büyük bir mücadelenin ardından, tüm sabotajlara rağmen ülkesini yeniden ayağa kaldırmak ve geleceğini inşa etmek için kararlılıkla çalışıyor."

Regaib gecesi mesajı

"Gazze ve Filistin başta olmak üzere acıyla gözyaşıyla yoğurulan topraklarda hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kardeşlerimiz için üç ayların ve Regaip Gecesi huzur ve felaha vesile olmasını diliyorum."

Muhalefete Türk diasporası tepkisi

"Değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler; biz Türk diasporasının elde ettiği başarıları gururla dile getirdikçe, bundan rahatsızlık duyanlar oluyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye sağladığı katkılar, ata yurduyla bağlarını her geçen gün daha da güçlendirmesi, belli çevreleri açıkça huzursuz ediyor. Bu çevrelerin başında muhalefet geliyor. Muhalefet; milletvekilleriyle, medyasıyla ve besledikleri trol ağlarıyla Avrupa’daki Türkleri hedef almaktan çekinmiyor."

"Türk diasporası etkili ve güçlü bir irade ortaya koymuştur"

"Ötelendik, örselendik, horlandık, fidan gibi gençlerimizi, gözleri ışıl ışıl yavrularımızı, elleri nasırlı kardeşlerimizi ırkçı teröre kurban verdik. Karşılaştığı onca engele rağmen Türk diasporası ayakta kalmayı, her alanda söz, etki ve irade sahibi olmayı başarmıştır. Karşılaştığı onca engele rağmen Türk diasporası ayakta kalmayı, her alanda söz, etki ve irade sahibi olmayı başarmıştır.

Bizler, ister ülkemizin sınırları içinde ister dünyanın herhangi bir yerinde yaşasın, hiçbir vatandaşımızın ezilmesine, dışlanmasına ve horlanmasına asla müsaade etmeyiz."

"Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz"

"Biz, ister ülkemizin sınırları içinde ister yurt dışında yaşasın, hiçbir vatandaşımızın ezilmesine ya da hor görülmesine asla izin vermeyiz. Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze omuz veren Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz; buna yeltenen kifayetsizlere de gerektiğinde hadlerini açıkça bildiririz."

"Size kimse parmak sallayamaz"

"Hiç kimse size üvey evlat muamelesi yapamaz, hiç kimse parmak sallayamaz. Siz Avrupalı Türkler, bu vatanın özbeöz evlatlarısınız; yaşadığınız ülkelerin de asli unsurlarısınız. Sizler, Türkiye’nin dünyaya açılan yüzüsünüz. Nerede olursanız olun, her biriniz canımızdan birer parçasınız.

Geçmişte bazı iktidarlar sizi görmezden gelmiş, kimi çevreler uzun yıllar boyunca size yalnızca döviz penceresinden bakmış olabilir. Ancak biz, dünyanın dört bir yanında hayat kurmuş 7 milyon vatandaşımızın her birini hürmetin ve hizmetin en iyisine layık görüyoruz."

"60’ın üzerinde düzenlemeyi hayata geçirdik"

"Askerlikten emeklilik işlemlerine, nüfus ve vatandaşlıktan gümrük ve noter hizmetlerine bugüne kadar 60’ın üzerinde düzenlemeyi hayata geçirdik, 80 civarında farklı konuda konsolosluk hizmeti sunuyoruz. Konsolosluk Çağrı Merkezimizle 650 binden fazla çağrıya cevap verdik."