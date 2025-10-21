Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Emiri'ne Togg hediye etti

  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt'te gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Kuveyt Emiri meşal el-Ahmed el-Cabir es Sabah'a Togg aracı hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu Kuveyt’te temaslarına devam ediyor. Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na inişinde Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es Sabah tarafından düzenlenen resmi törenle karşılanan Erdoğan, programı kapsamındaki görüşmelerin yapılacağı alana geçti. Ziyareti sırasında Erdoğan, Kuveyt Emiri es Sabah’a beyaz bir Togg otomobil hediye etti.

Kuveyt ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.

Erdoğan, Kuveyt'ten sonra Katar'a geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Kuveyt'teki temaslarını sonlandırmasının ardından Katar'ın başkenti Doha'ya hareket etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

