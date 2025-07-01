Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman Dergisi'ne karikatür tepkisi: Bu yapılan alçakça bir provokasyondur

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

AK Parti olarak istişare geleneğimizi sürdürüyoruz. Şehirlerimizin sıkıntılarına, taleplerine dair hususları dinledik. 11-13 Temmuz'da Kızılcahamam kampımızı yapacağız. Kızılcahamam Kampı'ndan inşallah güçlenerek, yenilenerek, enerji ve ilham toplamış olarak çıkacağız. AK Parti kadroları olarak kavga edenlerden değiliz. Aynı davaya gönül veren bir hareketiz. Bizi çıkarlarımız bir araya getirmedi, halka hizmet için bir aradayız. Koltuk için makam içn bu görevlere aday olmadık. Teşkilatımızla yekvücut ilerliyoruz. Gönüller arası köprü kurmak için 86 milyon birlikteyiz. Önce Türkiye şiarı ile yolumuzdayız. Yaklaşık 24 yıldır bu partiye kibri, tekebbürü, millete tepeden bakmayı yaklaştırmadık. Türkiye'ye hizmet aşkımızı yitirmedik.

Biz sadece halka hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak için buradayız. Milletimize hizmet etmek için AK Parti'deyiz. Gönüller arasında köprü olmak için bir aradayız. Ortak bir gaye, ortak dertler ve meseleler için omuz omuza mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi alnımızın akıyla veriyoruz. Bıkmadan, usanmadan, önce Türkiye şiarıyla yola kararlılıkla devam edeceğiz. Bu kadroya durmak, rehavete kapılmak yakışmaz. Bize milletimizle aramıza duvar örmek asla yakışmaz.

İnşallah önümüzdeki ay 24. yaşımızı kutlayacağız. Milleti yok sayanlardan olmadık. İnşallah bundan sonra da olmayacağız. Türkiye'ye hizmet aşkımızı yitirmedik, bundan sonra da yitirmeyeceğiz. 86 milyonun tamamı kardeşimizdir, canımızdan bir parçadır. Biz millet için varız. Millet ne istiyorsa onu yapacağız. AK Parti milletin partisidir. Biz elitlerin, seçkinlerin değil her zaman fakir fukaranın, kimsesizlerin yoldaşı olduk. Bugün de aynı çizgide siyaset yapıyoruz.

Yaz aylarını teşkilat olarak fırsata çevireceğiz

Bu anlayışla inşallah yaz aylarını teşkilat olarak fırsata çevireceğiz. Buna hazır mıyız? Artık bu yaz mevsimi mevsimlerden bir mevsim olmayacak. Çok çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız. Geçen sene yaptığımız Türkiye Buluşmalarını, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları olarak inşallah devam ettiriyoruz. Yaz boyunca partimizin olmazsa olmazı danışma meclislerimizi gerçekleştireceğiz. Gençlere yönelik, belediyelerimizin yaptığı etkinlikleri Yaz Seninle Güzel başlığı altında topladık. 750 bin gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Yaz döneminde kadın ve gençlik kollarımız da sahaya inecekler, önemli çalışmalara imza atacaklar. Hep beraber tam kadro sahada olacağız. Milletimizle gönül bağımızı güçlendireceğiz.

Muhalefet hizmet yarışında elimize su dökemez

Bizden önce yapılanların katbekat fazlasını 23 yılda biz ülkemize kazandırmayı başardık. Ulaşımda, eğitimde, savunmada ve daha birçok başlıkta Türkiye'ye çağ atlattık. Kimse kusura bakmasın. Muhalefet hizmet yarışında elimize su dökemez. Bunu polemik olsun diye de söylemiyorum. Türkiye'yi adım adım gezmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. AK Parti Cumhur İttifakı belediyelerinde meydanlarda verdiği sözü tutma şuuru var. Bizim belediyelerimizde şikayet etmek değil çözüm üretmek var. Taş üstüne taş koyma şevki var.

Kurultay tartışmaları CHP'nin iç sorunudur

Düşeni yemek bir CHP geleneği. Kimin kime ne dediği, hangi hakaretleri ettiği kimin kimi hançerlediği bizi ilgilendirmez.

Bizi ısrarla çekmek istedikleri kurultay tartışmaları CHP'nin iç sorunudur, yargıya taşınan davanın tüm tarafları CHP'lilerden oluşuyor.

Yargı mensuplarına parmak sallamak, 'yargı kararını tanımayız' demek, mahkemeler üzerinde baskı kurmak kimsenin hakkı da haddi de değildir.

Gitsinler eski ve yeni arkadaşlarına baksınlar, dava dosyasında kimlerin adının yazdığına baksınlar. Biz hiçbir zaman taraf olmadık, olmayacağız.

CHP'liler de mahkemede kozlarını paylaşır, delillerini sunar, savunmalarını yapar. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı da en doğru en isabetli kararı verir. Ne yaparsak yapalım hukuka riayet etmek mecburiyetindeyiz. Biz de milletimiz gibi hukuki sürecin tamamlanmasını ve her şeyin açıklığa temenni ediyoruz.

CHP'nin siyasi kıblesi şaşmıştır

Biz siyasete dün girmedik. Bir şekilde milletin huzurundayız. Özgür efendinin siyasetle ilişkisi bizim unuttuğumuz dönemlerden çok daha gerilerde kaldı. Aynı hukuka saygıyı CHP ve yönetiminde göremiyoruz. Bunun takdirini milletimizin çok iyi yapacağına inanıyorum. CHP'nin pusulası bozulmuş, siyasi kıblesi şaşmıştır. Siyasi rekabeti husumete dönüştürmek her eleştiriyi zorbalıkla bastırmaya çalışmak demokrasimize yapılabilecek en büyük kötülüktür. Muhalefetin istikamet sorununu bir an önce çözmesini ümit ediyoruz. Küçük hesapların peşinde koşanlar tarihe hesap veremezler. Biz küresel siyasette Türkiye'yi en güçlü biçimde konumlandırmanın derdindeyiz.

Leman Dergisi'ne karikatür tepkisi

Türk milleti İslam ile müşerref olduğu günden beri peygamber sevgisiyle temayüz etmiş, en önemli vasfı Resulullah sevgisi olan bir millettir.

Milletin değerlerinden yoksun, edep, adap bilmez ahlaksızların Resulü Ekrem Efendimize yaptığı hürmetsizlik kabul edilemez.

Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır, alçakça bir provokasyondur.

Resulullah efendimize ve diğer peygamberlerimize küstahlık edenler, bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Biz bunun takipçisi olacağız.

Biz, bu makamlarda olduğumuz sürece bu ülkede ne adına olursa olsun kimsenin kutsallarımıza hakaret etmesine göz yummayız.

Yolumuzu aydınlatan kalplerimizi şefkatle dolduran sevgili Peygamberimizin aziz hatırasına ve emanetine sahip çıkmak asli görevimizdir, bunu şeref sayıyoruz.