Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Macron’a Filistin kararı tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.
Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşmesinde Gazze'deki insani durumun ağırlaştığını, bir an önce acil çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.