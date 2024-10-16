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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'daki depremin ardından talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da meydana gelen depremin ardından Malatya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bilgi aldı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'daki depremin ardından talimat
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Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Depremin ardından hayatını kaybeden olmazken, bazı vatandaşların yüksekten atlayarak yaralandığı kaydedildi. 3 binada kısmen çökme meydana geldiği bildirilirken, bu binalarda bulunan vatandaşlar da sağ olarak kurtarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya Valisi Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Er'i arayarak bilgi aldı.

Erdoğan, devletin tüm birimleriyle bölgedeki çalışmaların eş güdüm halinde yürütülmesi talimatını iletti.

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