Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da meydana gelen okul saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabı X üzerinden "Bu sabah Manisa’mızın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun." paylaşımını yaptı.