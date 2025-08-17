Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi paylaşımı: Acısını hâlen yüreğimizde hissediyoruz

17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara Depremi’nin üzerinden 26 yıl geçti. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği büyük felaket, Türkiye’nin hafızasında derin izler bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, “26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün hâlen yüreğimizde hissediyoruz. Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.