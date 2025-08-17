  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi paylaşımı: Acısını hâlen yüreğimizde hissediyoruz
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi paylaşımı: Acısını hâlen yüreğimizde hissediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün hâlen yüreğimizde hissediyoruz" paylaşımını yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi paylaşımı: Acısını hâlen yüreğimizde hissediyoruz
Takip Et

17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara Depremi’nin üzerinden 26 yıl geçti. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği büyük felaket, Türkiye’nin hafızasında derin izler bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, “26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün hâlen yüreğimizde hissediyoruz. Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 26 yılda 448 bin deprem oldu: İstanbul büyük risk altında!Türkiye'de 26 yılda 448 bin deprem oldu: İstanbul büyük risk altında!Gündem
AFAD'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımıAFAD'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımıGündem
Gündem
Sinop Belediye Başkanı'ndan AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt
Sinop Belediye Başkanı'ndan AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt
İmamoğlu: Deprem ülkesiyiz, bu gerçeği kabul etmek zorundayız
İmamoğlu: Deprem ülkesiyiz, bu gerçeği kabul etmek zorundayız
İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyeleri gerilemeye devam ediyor
İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyeleri gerilemeye devam ediyor
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Patateslerini sokağa döken çiftçiye 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında ağır ceza
Patateslerini sokağa döken çiftçiye 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında ağır ceza
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye’ye geçiş süreci rutin yaklaşımlarla yönetilemez
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye’ye geçiş süreci rutin yaklaşımlarla yönetilemez