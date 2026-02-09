Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye 57 güllü anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel Türk bayrağı şeklinde çiçek aranjmanı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP’nin kuruluşunun 57. yılı dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tebrik amacıyla çiçek gönderdi. Türk bayrağı motifli tasarlanan aranjmanda, yıl dönümüne ithafen 57 gül yer aldı.
Ulvi Yönter sosyal medya hesabından paylaştı
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 57’nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye Türk bayrağı motifinde hazırlanmış, 57. yıla ithafen 57 gülün yer aldığı tebrik çiçeği göndermiştir."
