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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e doğum günü telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e doğum günü telefonu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü kutladı.

İki lider, Türkiye ile Yunanistan arasındaki işbirliğini, iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde daha da geliştirmek için birlikte çalışma kararlılıklarını yineledi.

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