Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Aile Haftası" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayının son haftası dolayısıyla kutlanan “Milli Aile Haftası” kapsamında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan, paylaşımında aile kurumunun toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, haftanın Türkiye ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, millî ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” diyen Erdoğan, “Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum” anlayışıyla çalışmaların devam edeceğini belirtti.