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Cumhurbaşkanı Erdoğan milli tenisçi Zeynep Sönmez'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası şampiyonu olan milli tenisçi Zeynep Sönmez'i kutladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan milli tenisçi Zeynep Sönmez'i tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası şampiyonu olan milli tenisçi Zeynep Sönmez'i  tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası şampiyonu olan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum."

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