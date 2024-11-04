Cumhurbaşkanı Erdoğan milli tenisçi Zeynep Sönmez'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası şampiyonu olan milli tenisçi Zeynep Sönmez'i kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası şampiyonu olan milli tenisçi Zeynep Sönmez'i tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası şampiyonu olan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum."
Meksika’da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası Şampiyonu olan millî tenisçimiz Zeynep Sönmez’i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum. 🇹🇷— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 4, 2024