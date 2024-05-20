Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK üyelerine değişim talimatı

AK Parti'de değişim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde, Genel Merkez, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi tüm birimlerden değişim için eylem planı ve yol haritasını şekillendirecek notlar hazırlamasını talep etti. Bu adım, partinin stratejik hedeflerini yenileme ve güçlendirme amacı taşıyor.

AK Parti'de daha önce 7-8-9 Haziran'da yapılması öngörülen kamp tarihi de öne çekildi. Bu kapsamda AK Parti Kızılcahamam 31. istişare ve değerlendirme kampı 31 Mayıs,1-2 Haziran'da yapılacak.