Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO liderlerine hediye: İşlemeli özel üretim tabanca

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarına isimlerine özel işlenmiş revolver ve mermilerden oluşan özel bir hediye takdim etti.

NTV'nin dış basında yer alan iddialara dayandırdığı haberine göre, her bir revolver liderlerin isimlerine özel olarak işlendi. Hediyelerin yurt dışına sorunsuz şekilde çıkarılabilmesi amacıyla gerekli ihracat belgelerinin de önceden hazırlandığı belirtildi.

İngiltere Başbakanı silahı Türkiye'de bıraktı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a hediye edilen isim işlemeli revolver, ülkenin silah mevzuatı nedeniyle henüz İngiltere'ye götürülemedi.

İngiliz yetkililer, ateşli silahların mevcut haliyle ülkeye ithal edilmesine yasal olarak izin verilmediğini belirterek revolverin Türkiye'de bırakıldığını açıkladı. Silahın gerekli işlemlerle etkisiz hale getirildikten sonra İngiltere'ye gönderilmesinin planlandığı ifade edildi.

Kanada müzeye yerleştirebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney'e hediye ettiği, üzerine ismi işlenmiş tabanca ve mühimmatla ilgili Kanada'dan açıklama geldi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, hediyenin öncelikle Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne teslim edileceğini ve tabancanın ateşlenemeyecek şekilde etkisiz hale getirileceğini duyurdu.

Kanadalı yetkililer, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından söz konusu hediyenin uygun görülecek bir kamu kurumunda veya müzede sergilenmesi seçeneğinin değerlendirileceğini bildirdi.

AB yetkililerine de hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında hediye ettiği isim işlemeli silahlar arasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya verilenler de yer aldı.

Avrupa Konseyi yetkilileri, Antonio Costa'ya takdim edilen silahın güvenlik ekibi tarafından inceleme amacıyla teslim alındığını açıkladı. Yetkililer, hediyenin Belçika'ya ulaştırılmasının ardından ülkenin güvenlik prosedürlerine uygun şekilde muhafaza edileceğini bildirdi.

Nasıl muhafaza edilecek?

Avrupa basınında yer alan haberlere göre, tören amaçlı üretilen üst segment revolverlerin yüksek değeri nedeniyle liderlerin kişisel kullanımına verilmesi yerine devlet envanterine kaydedilmesi ya da müzelerde sergilenmesi değerlendiriliyor.

Haberlere göre, birçok ülkede kamu görevlilerine verilen değerli hediyelerin resmi envantere alınmasını öngören kurallar nedeniyle, özel üretim revolverlerin ilgili devlet kurumlarına devredilmesi veya kamuya açık müzelerde sergilenmesi bekleniyor.

Erdoğan'dan NATO Liderlerine İmzalı Kitap Hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılan liderlere, İngilizce hazırlanan biyografi kitabını imzalı bir mektupla birlikte hediye etti.

Uluslararası okuyucular hedef alınarak hazırlanan eserde, Erdoğan'ın siyasi kariyeri üzerinden Türkiye'nin yakın dönem siyasi tarihi ele alınıyor. Kitapta kritik karar süreçleri, hayata geçirilen reformlar ve Türkiye'nin uzun vadeli hedeflerine ilişkin değerlendirmelere de yer veriliyor.