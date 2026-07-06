Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi iki önemli görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yarın başlayacak NATO Zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmeler yapacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesaisini Ankara'da sürdürüyor.
Erdoğan, yarın başlayacak 36'ncı NATO Zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmeler gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı, saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek.
Erdoğan, Rutte ile görüşmesi öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile de bir araya gelecek.