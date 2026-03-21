Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı: Yeni başlangıçların sembolü oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen "Nevruz Yenigün Programı"na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

"Aziz milletim, kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ilk defa bizim himayemizde gerçekleşen Nevruz Anma Günü etkinliğini bu yıl Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz.

Öncelikle gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizin Nevruz gününü canı gönülden tebrik ediyorum. Tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini rabbimden niyaz ediyorum.

Baharın müjdesi, tabiatın yeniden dirilişinin sembolü olan Nevruz'un ülkemize, kadim coğrafyamıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Nevruz yeni başlangıçların sembolü oldu.

81 vilayetin yanısıra Türk dünyasının dört bir ucunda aynı duygularla Nevruz ateşinin etrafında toplanıyoruz. Nevruz'u hepimiz için ortak bir gün haline getirdik.

Ayrıca Suriye, Irak ve şu günlerde savaşın yol açtığı sorunlarla boğuşan İranlı kardeşlerimizin de Nevruz’unu kutluyorum. Bu anlamlı günün bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum.

Nevruz'un getirdiği bahar ikliminin gönüllerimize umut, toplumlarımıza huzur ve dünyamıza barış getirmesini temenni ediyorum."