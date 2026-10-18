Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil için anma mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs Şairi" Nuri Pakdil'i vefatının 7. yıl dönümünde yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bir dava adamı, bir gönül insanı olan, eşsiz eserleriyle edebiyatımıza, kültür dünyamıza çok kıymetli bir miras bırakan Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i ebediyete irtihalinin 7'nci yılında rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.