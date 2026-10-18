Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil için anma mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair, mütefekkir ve yazar Nuri Pakdil'in vefatının 7. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs Şairi" Nuri Pakdil'i vefatının 7. yıl dönümünde yad etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bir dava adamı, bir gönül insanı olan, eşsiz eserleriyle edebiyatımıza, kültür dünyamıza çok kıymetli bir miras bırakan Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i ebediyete irtihalinin 7'nci yılında rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bir dava adamı, bir gönül insanı olan, eşsiz eserleriyle edebiyatımıza, kültür dünyamıza çok kıymetli bir miras bırakan Kudüs Şairi Nuri Pakdil’i ebediyete irtihalinin 7’nci yılında rahmetle yâd ediyorum. https://t.co/GYm5aprHma— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2026