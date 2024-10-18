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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil'i anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Nuri Pakdil'in vefatının 5'inci yılında anma mesajı paylaştı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil'i anma mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şair ve yazar Nuri Pakdil'in vefatının 5'inci yılında anma mesajı paylaştı.

Nuri Pakdil'i rahmetle andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaleme aldığı eşsiz eserlerle, ufkumuzu açan, yolumuzu aydınlatan vizyonuyla, kalbinde taşıdığı Kudüs aşkıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan Nuri Pakdil Beyefendi’yi ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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