Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil'i anma mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Nuri Pakdil'in vefatının 5'inci yılında anma mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şair ve yazar Nuri Pakdil'in vefatının 5'inci yılında anma mesajı paylaştı.
Nuri Pakdil'i rahmetle andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaleme aldığı eşsiz eserlerle, ufkumuzu açan, yolumuzu aydınlatan vizyonuyla, kalbinde taşıdığı Kudüs aşkıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan Nuri Pakdil Beyefendi’yi ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaleme aldığı eşsiz eserlerle, ufkumuzu açan, yolumuzu aydınlatan vizyonuyla, kalbinde taşıdığı Kudüs aşkıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan Nuri Pakdil Beyefendi’yi ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/irAWAdHCGJ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2024