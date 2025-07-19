Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere YKS tebriki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS sonuçlarının tüm öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün açıklanan 2025 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri üniversitelerde başarılı bir öğrenim hayatı temenni ediyorum.