Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere YKS tebriki!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS sonuçlarının öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS sonuçlarının tüm öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.
Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bugün açıklanan 2025 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri üniversitelerde başarılı bir öğrenim hayatı temenni ediyorum.
Bugün açıklanan 2025 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 19, 2025
Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri üniversitelerde başarılı bir öğrenim hayatı temenni ediyorum.