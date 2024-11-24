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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı: Vefat eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, "Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı: Vefat eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi ve milletin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerin gününü tebrik etti.

Yurt içinde ve dışında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlere şükranlarını sunan Erdoğan, "Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

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