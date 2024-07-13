Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Pençe harekat bölgesinde yakında kilidi kapatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Türkiye en eski kurmaylık sisteminin temelini atmış ülkedir"

Bugün 54’ü dost ülkelerden gelmek üzere toplam 181 subayımızın mezuniyet sevincine ortak oluyoruz. Sizlere güveniyoruz. Misafir subaylarımıza da kendi ülkelerinde başarılar diliyoruz. Türkiye’nin diğer eğitim kurumlarında mezun olan öğrenciler gibi gönül bağlarımızı koruyacağız. Türkiye en eski kurmaylık sisteminin temelini atmış ülkedir. Bu güzide çatı altında aldığınız eğitimin sizlere rehberlik edeceğine inanıyorum.

"Türkiye dünyanın en köklü ordularından birine sahip"

Türkiye kurmaylıkta üstün nitelikli eğitim vermektedir. Subaylarımız en donanımlı en iyi şekilde yetişiyor. Türkiye dünyanın en köklü ordularından birine sahip. Tüm subaylarımızı gönülden tebrik ediyorum. Hocalarımızı da tebrik ediyorum.

"Büyük stratejiler olmadan taktiksel uygulamalar netice vermez"

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz, kuruluş misyonunu büyük bir başarıyla yerine getiriyor. Türkiye dünyanın en köklü ordularından birine sahip. Üniversitemizin Türkiye’nin askeri stratejik vizyonun gerçekleştirildiği yer olması takdire şayandır. Büyük stratejiler olmadan taktiksel uygulamalar netice vermez.

Özellikle ülkemizin askeri, diplomatik ve siyasi olarak hemen her gün bir güvenlik sınamasıyla yüzleştiği bir dönemde üniversitemizin bu yönünü güçlendirmesini son derece kıymetli bulduğumuzu ilave etmek isterim. Tüm bunlara ilave olarak üniversitemiz sivil-askeri işbirliği konusunda da çok başarılı örnek teşkil ediyor. Üniversitemizin bu özelliğini koruması ve geliştirmesi önemlidir.

"Pençe harekat bölgesinde yakında kilidi kapatıyoruz"

Kahraman güvenlik kuvvetlerimiz sayesinde çok önemli başarılara imza ettik. Irak Suriye sahasında örgüt iyice kapana sıkışmış durumda. Kuzey Irak'ta Pençe harekat bölgesinde yakında kilidi kapatıyoruz. Ülkemize tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. Provokasyonları bağımsız görmüyoruz. Vandallar üzerinde verilmek istenen mesaj bellidir. Biz buna alışmadık, alışmayacağız. Bu sinsi planı yırtıp atacağız. Böl-parçala-yönetle coğrafyanın iliğini sömürenlere müsaade etmeyeceğiz.

"Gazze'de yaşananlar savaş değil, soykırımdır"

Savaş tüccarları dışında kimseye faydası olmayan kanı durdurmak için çalışıyoruz. İsrail’in hedef aldığı saldırılar nedeniyle Gazze’nin 4’te 3’ü enkaz yığınına dönüştü. Savaş hukukuna karşı hiçbir kural ve kırmızı çizgi dikkate alınmadı hatta kasıtlı olarak çiğnendi. 7 Ekim'den beri Gazze’de yaşananlar savaş değildir. Gazze’de şahit olduğumuz soykırımdır. Bu utanç lekesi ne masumların kanlarını dökenlerin ne de 9 aydır cinnet halini tribünden izleyenlerin alınlarından asla temizlenmeyecek. İsrail güvenliğini toprak işgal etmekte aradıkça Türkiye dahil bölgedeki hiçbir ülke güvende değil. Zulme tepkimizi en sert şekilde gösterirken kalıcı barış için de çaba sarf ediyoruz. Çabamız Gazze halkının rahat nefes almasıdır. NATO zirvesinde muhataplarımıza çok net şekilde ifade ettik.

"FETÖ'nün 40 yıldır gizlice sızdığı kurumlarımızı büyük ölçüde örgüt mensuplarından arındırdık"

Başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere FETÖ'nün 40 yıldır gizlice sızdığı kurumlarımızı büyük ölçüde örgüt mensuplarından arındırdık. 15 Temmuz'da silahlı kuvvetlerde görev yapan 32 bin 189 subayın 10 bin 468'i, yani yüzde 33'ü ordumuzdan atıldı. Kurmay subaylarda durum çok daha vahimdi. Yeni eğitim siteminde eğitim tabana yayıldı. 2018’den bu güne 3123 subay kurmaylık eğitimi aldı. Asla rehavete kapılmadan FETÖ’ye mücadelemizi sürdüreceğiz. Azami hassasiyet gösteriyoruz. Peygamber ocağı olarak gördüğümüz kahraman ordumuzu kimsenin vesayetçi heveslere alet etmesine müsaade etmeyiz. Türkiye’nin bahtının da yolunun da açık olduğunu görüyoruz. Yeter ki biz demokrasimizden ödün vermeyelim, milletçe birlik beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Gerisi sadece bir vakit ve imkan meselesidir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle mezun olan bütün subaylarımızı tebrik ediyorum. Üniversitemizin kıymetli rektörüne ve yönetim kademesine bir kez daha taktirlerimi iletiyorum.