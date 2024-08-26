Erdoğan'dan Malazgirt mesajı: Kudüs'ün fethinin önünü açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"Tarihimizi, talihimizi, istikametimizi belirleyen Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde sizinle beraberiz. Bugün 85 milyon olarak şanlı zaferin yıl dönümünü gururla, minnetle tam 953 yıldır değişmeyen heyecanla kutluyoruz. Sultan Alparslan'ı ve onun şerefli askerlerini rahmetle yad ediyorum. Milletimiz huzur içinde alnı ak yaşasın diye şehit olan gazi olan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyorum.

"Malazgirt zulme kenetlenmenin zaferidir"

Malazgirt zulme karşı kenetlenmenin zaferidir. Sultan Alparslan, askerine şöyle seslenmişti: Eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun, benim için şehadette muzaffer olmakta bir saadettir. O büyük Sultan 953 yıl önce istikbalin bizim olacağını müjdelemiştir. Zaferden 4 sene sonra, İznik'te Anadolu Selçuklu Devletini kurduk. Malazgirt ruhu Türkiye ile birlikte.

Üzerinden geçen 953 yıla kadar Malazgirt ruhu bir iman çağlayanı olarak gürül gürül akıyor. Üstte mavi gök çökmedikçe kıyamete kadar bu ruh gönüllerimizi kuşatmaya devam edecek. Malazgirt bir zaferden öte yurt medeniyet doğuran bir inşa hareketinin de bir başlangıcıdır.

"Anadolu'nun Türk toprağı olduğunu cihana ilan ettik"

Bu toprağı taşı, coğrafyayı vatan yapmak için inanç gerekir. Bu toprakları aşkla, sevgiyle ilmek ilmek dokuduk. Anadolu'nun Türk toprağı olduğunu tüm cihana ilan ettik. Fethettiğimiz her yeri camilerle, kütüphanelerle, medreselerle donattık. İstanbul'a fethine giden sürecin en kritik adımı Malazgirt'le açılmıştır. Malazgirt, Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir. Davamız nesillere ve çağlara ışık olmaktır. Davamız hak ile batılın kıyamete kadar sürecek davasında her zaman hakkın yanında durmaktır. Zaman değişir, asırlar değişir ama ruh değişmez. Kan aynı kan, karakter aynı karakterdir."

" Malazgirt'i idrak ve ihya ediyoruz"

Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılınadır. Yürümeye var mıyız, hazır mıyız? Tarihi öğrenmeyenler onu tekrar yaşamak mecburiyetinde kalırlar. Malazgirt'i idrak ve ihya ediyoruz. Dün Ahlat'ta bunun işaretlerini gördüm, bugün müjdesini görüyorum. Bugün Malazgirt bir başka.

Vatanımıza yönelik saldırıları ancak beraber olursak püskürtürüz. Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden şu nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız. Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara izin vermedik, vermeyeceğiz. Rabbim muhabbetimizi kardeşliğimizi daim eylesin diyorum.