Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umman ile ticari ilişkilerimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başlıkları şu şekilde oldu:

"Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu ziyaret Umman'dan ülkemize yapılan devlet başkanlığı makamında ilk ziyarettir, büyük önem taşıyor.

Umman ile ilişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından güçlü dayanışmaları için teşekkür ediyorum. Kıymetli dostumun Yemen ihtilafı başta olmak üzere barışın tesisi olmak üzere verdiği çabalar takdir edilmelidir.

"Ekonomi ve ticari ilişkilerimizi ilk aşamada 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

Bugünkü görüşmelerimizde atılabilecek adımları değerlendirdik. İlişkilerimize kurumsal çerçeve kazandırmak istiyoruz. Birçok alanda iş birliğimizi ilerletmeye yönelik 10 belge imzalandı. Ekonomi ve ticari ilişkilerimizi mevcut potansiyelimizi yansıtacak şekilde ilk aşamada 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Umman heyetinin Türk iş dünyasının yapacağı toplantıdan somut neticeler alınmasını ümit ediyorum. 2025 yılından itibaren, Umman'dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacak olmasıyla, enerji alanında işbirliğimizde yeni bir döneme girmiş olacağız. Umman'ın savunma sanayiinde Türk ürünlerini tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz.

"Gazze'de barışın tesisi için ne varsa yapmaktan çekinmeyiz"

Umman ile istişare ve iş birliğine önem veriyoruz. İsrail'in Filistin katliamlarına karşı İslam dünyasının daha somut ve iş birliği yapmasına vurgu yaptık. Lübnan'da ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça, bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağımızın altını çizmek istiyorum. Amerikan Başkanı Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimi başlatacaklarını duyurması çok geç kalmış ama önemli bir adımdır. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Gazze'de barışın tesisi için ne varsa yapmaktan çekinmeyiz."

Umman Sultanı Bin Tarık: Bölgesel işbirliğini güçlendirmek için el ele vererek çalışmalı

Umman Sultanı Bin Tarık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bin Tarık'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

"Bölgesel işbirliğini güçlendirmek için el ele vererek çalışmalı, bu bağlamda bizler Umman olarak bölgemizi ilgilendiren uluslararası meselelerde Türkiye'nin pozisyonunu ve duruşunu desteklediğimizi ifade etmek isteriz."

İki devletli çözüm vurgusu

Filistin konusunda da iki devlet temelli çözümün hayat bulması için işbirliğine devam edilmesi gerektiğini dile getiren Bin Tarık, "Herkes için adalet ve barışın tesisi için bu amaç gerçekleştirilmelidir." ifadesini kullandı.

Bin Tarık, Ankara'da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'yi "kardeş ülke" olarak nitelendirdi.

İlişkileri arttırma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmelere ilişkin Bin Tarık, "Aramızda gerçekleşen yapıcı diyalog ve görüşmelerden dolayı da büyük bir memnuniyet içerisinde olduğumu ifade etmek isterim." dedi.

Türkiye ile Umman arasındaki derin tarihi ilişkilere dikkati çeken Bin Tarık, "Amacımız, bu ilişkilerimizi her alanda daha da güçlendirmektir. Bizler, her iki ülkenin de faydasına olacak şekilde daha fazla atılım ve ilerleme katedeceğimiz şekilde ilişkilerimizi artırma arzusu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bin Tarık, bu bağlamda çokça çalışılacağını söyleyerek, Türk firmaları ve Türkiye'nin, ülkesindeki kalkınma ve önemli altyapı projelerine katkı sunduğuna dikkati çekti.

Türk ekonomisine güvenlerinin tam olduğunun altını çizen Bin Tarık, "Her iki ülkenin ekonomilerini bir araya getirerek çok daha güçlü bir oluşum sergileyebiliriz." diye konuştu.

Bin Tarık, Ummanlı ve Türk yetkililere yakın temas içinde, önemli sektörlerde ilişkilerini arttırmaları yönünde güçlü talimatlar verildiğini belirterek, ortak yatırım fonunun da kurulduğunu ifade etti.

Enerji endüstrisi, yenilenebilir enerji, savunma sanayisi ve eğitim kurumları, endüstri ve gıda endüstrisi gibi alanlarda işbirliği olanaklarının bulunduğuna işaret eden Bin Tarık, Türkiye ile Umman'ın kültürel işbirliği ve kültür diyaloğunun artırılması arzusunda olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

Bin Tarık, davetinden ve konukseverliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesine davet eden Bin Tarık, "Bizler, kardeşlik ilişkilerimizi çok daha ileri noktalara, dost ülkelerimizin ve halklarımızın faydasına olacak şekilde daha ileri noktalara taşıyabilir ve geliştirebiliriz. Kardeş Türkiye'ye ve Türk halkına daha fazla atılım ve ilerleme dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.