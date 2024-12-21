Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa Türkiye için lüks değil, geç kalmış bir ihtiyaçtır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde oldu:

"Sandıktan birinci çıkmak elbette önemlidir. Ama asıl olan milletin hayır duasını alabilmektir. Hizmet için gece gündüz koşturuyoruz. Bizim siyaset felsefemizde ayrımcılık yoktur. Kimseyi inancından, tercihinden, siyasi partisinden dolayı dışlama yoktur.

"Yeni anayasa Türkiye için lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaçtır"

Etnik kökeni, dünya görüşü, sandıktaki görüşü ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi bizim özbeöz kardeşimiz, canımızın bir parçasıdır. 85 milyonluk devasa bir aileyiz. Vatanımız bir, bayrağımız bir, İstiklal Marşımız bir, acımız bir, sevincimiz bir, mazimiz bir, istikbalimiz birdir. Allah'ın izniyle bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez.

Muhalefet samimi çağrılarımıza kulak tıkasa da siviller eliyle yapılmış demokratik, kuşatıcı ve özgürlükçü bir anayasa ihtiyacımız var. Yeni anayasa Türkiye için lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaçtır. Bu yönde atılacak adım Türkiye Yüzyılı hedefine daha hızlı ulaşılmasını sağlayacaktır. AK Parti ve Cumhur ittifakının da yeni anayasa idaresi güçlüdür, diridir, dinamiktir."

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