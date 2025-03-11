Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan anlaşma eksiksiz uygulanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'nda açıklamalarda bulundu. Dün Suriye ve SDG arasında imnzalanan anlaşma hakkında da konuşan Erdoğan, "Dün varılan anlaşma eksiksiz uygulanmalı. Suriye'nin bütünlüğü önemli. Anlaşmanın kazananı Suriye olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Filistin'in yiğit evlatlarını selamlıyorum. Zulme meydan okuyan tüm şehitleri rahmetle anıyorum.

İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, insanlık tarihine bir utanç lekesi olarak kazınmıştır. 61 binin üzerinden kardeşimiz şehit oldu. 200'ün üzerinde basın mensubunu katledildi. 330'da fazla sağlık görevlisi bilinçli bir şekilde öldürüldü. Bebekleri katletmekten sadistçe bir keyif alan bir cinnet haline kimi zaman öfkeyle, kimi zaman mahcubiyetle bütün dünya gibi biz de 471 gün maruz kaldık. Filistin'i ruhumuzun ruhu olarak gördük, Filistinli kardeşlerimizi canımızın canı olarak bildik. Filistinli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık.

Türk milleti olarak Kudüs, Filistin nöbetimiz devam ediyor. Bu ruhla siyonist rejimin 471 günlük işgali karşısında Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık.

Filistin topraklarının tamamında ebedi kardeşliğimizin izleri vardır. İsrail ile ticari ilişkileri tamamen durdurduk. Gazze'nin kahraman evlatlarının yanında olduk.

Suriye ve SDG arasındaki anlaşma

Biz sadece Gazze'de sadece Batı Şeria'da değil tüm bölgemizde barış, huzur ve refah istiyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz.

Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz. Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı doğru yönde atılmış adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksik uygulanması, Suriye'nin güvenliğine hizmet edecektir. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır.

Araplar, Türkler, Kürtler olarak kardeşliğimizi yücelttiğimiz ölçüde oyunları bozar, geleceğimizi güvence altına alabiliriz. Birbirimizin elini tutmaktan, sıkıca kenetlenmekten, birbirimizin hassasiyetlerine saygı göstermekten başka kurtuluş yolunun olmadığını lütfen aklımızdan çıkarmayalım.