Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünün kökünü kurutma noktasındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Komando Mezuniyet -Bröve takma töreninde değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Terör Örgütünün Türkiye'deki eylem kapsitesini etkisiz hale getirdik. Sınır ötesi harekatlarla örgütü kökünü kurutma noktasındayız. Şimdi terörsüz Türkiye ile kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarih boyunca vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle andı. Erdoğan, "Malazgirt'teki akınlardan İstanbul'un fethine, İstiklal Harbi’nden 15 Temmuz’a kadar şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Aynı mesajında zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan Mehmetçikleri de kutlayan Erdoğan, “Komando erbaşlarımızı tek tek tebrik ediyorum” diyerek başarılarının devamını diledi.

"Bu millet, öyle sıradan bir topluluk değildir"

Erdoğan, milletin tarih boyunca gösterdiği fedakârlıklara dikkat çekerek, "Bu toprakları gerektiğinde al kanlarıyla sulayan bu millet, öyle sıradan bir topluluk değildir" dedi.

Devletin bekası için verilen mücadelenin asırlardır sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, "Bizler ‘Devlet ebed müddet’ ilkesi doğrultusunda mücadele eden, kurduğu devletlerle insanlığa değer katan, köklü bir milletin fertleriyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin barış ve güvenlik odaklı bir gelecek vizyonuna sahip olduğunu belirten Erdoğan, “Kuzeyden güneye, doğudan batıya; ülkemizin hem merkezinde hem etrafında barış ve güvenliğin hâkim olduğu bir dönemin tesis edilmesini istiyoruz” dedi.

"Terör örgütünü köküne kadar kurutma noktasına geldik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye’nin terörle mücadelesindeki kararlılığını vurguladı. Barış vurgusunu laf olsun diye değil, samimi inançla yaptıklarını belirten Erdoğan, “Bunları birileri gibi laf olsun diye değil, barışa gerçekten inandığımız için söylüyoruz” dedi.

Ekonomiden dış politikaya birçok alanda alınan mesafeye dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “Terörle mücadelede de artık emeklerimizin karşılığını almaya başladık. Örgütün Türkiye’deki eylem kapasitesini etkisiz hale getirdik. Sınır ötesi operasyonlarla da örgütü kökünden kurutma noktasına geldik” ifadelerini kullandı.

“Zalime Yavuz, mazluma Yunus'sunuz”

Erdoğan, “Şimdi sıra terörsüz Türkiye hedefiyle, milletimizin birliğini ve kardeşliğini daha da güçlendirecek adımlar atmakta” diyerek, güvenlik güçlerine seslendi: Kahraman ordumuzun kahraman mensupları, sizler yalnızca ülkemizin caydırıcı gücü değil, aynı zamanda bölgemizin barış, refah ve güvenliğinin de teminatısınız” dedi. Türk ordusunun sadece ülkesini değil, aynı zamanda kaderini Türkiye ile birleştirmiş mazlumları da koruyan bir güç olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Zalime Yavuz, mazluma Yunus'sunuz” sözleriyle askerlere hitap etti.

Sınır içinde ve dışında görev yapan Mehmetçiğe olan güvenini dile getiren Erdoğan, “Ordumuza yakışır şekilde görev yapacağınızdan en küçük bir şüphem yok. Sizlere güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında uzman erbaşları tek tek tebrik eden Cumhurbaşkanı, “Her birinize vazifelerinizde üstün başarılar diliyorum. Rabbim sizleri her türlü beladan, saldırıdan ve kötülükten muhafaza etsin” dedi. Erdoğan, konuşmasını “Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla” diyerek tamamladı.