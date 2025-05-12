Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PKK'nın fesih kararı sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

"Bugün kritik bir eşiği daha aştık"

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin Erdoğan "Terörsüz Türkiye hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak, emin adımlarla yürüyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşiği daha açtık. Terör örgütü kendini fesih etme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı ülkemizin güvenliğinin milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Bu açıklamayı örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz. Kandan ve gözyaşından beslenenler kaybederken, kazanan milletimiz ve memleketimiz olacak. Hatta bölgemizdeki tüm kardeşlerimiz olacaktır biz buna gönülden inanıyoruz. İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimlerimiz herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için bundan sonraki süreci de çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir. Daha kapsamlı açıklamaları gerek şahsen, gerekse yetkili arkadaşlarımız vasıtasıyla önümüzdeki günlerde kamuoyumuzla da paylaşacağız. Kökenlerimiz, kültürlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşlarıyız. Hep beraber Türkiye’yiz ve biz birlikte güçlüyüz." dedi.

"Bahçeli başta olmak üzere tüm genel başkanlar, siyasi partilere emeği olan herkese teşekkür ediyorum"

"Türkiye’nin bileğini hiçbir güç bükemeyecektir" diyen Erdoğan "Burada bir zafiyet yaşanırsa o zaman da bize kimse yardım edemez. İlk günden itibaren 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarına samimiyetle sahip çıkan ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm genel başkanlar, siyasi partilere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli'ye kabinemize gönderdiği anlamlı gül buketi için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle.

Şehitlerimizin ve gazilerimizin gururlu, onurlu ve şerefli annelerine bir kez daha sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Bizler cenneti annelerin ayaklarının altına sermiş bir inancın müntesipleriyiz. Gerek millet gerekse fert olarak annelerimize ne kadar sahip çıkarsak o kadar huzur ve felaha ereceğimizin bilinciyle çalışıyoruz.

"Dünyanın bir yol ayrımında olduğu her geçen gün daha net görülüyor"

Milletimize söz verip de ulaştığımız tüm hedefler gibi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu kuvveden fiile mutlaka çıkaracağız. Yaşanan onca acının ve sıkıntının ardından daha aydınlık, müreffeh geleceğin milletimizin beklediğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bölgemizde ve dünyada çok kritik gelişmelerin vuku bulduğu dönemde yaptığımız bir kabine toplantımızı daha az önce tamamladık. Çevremizdeki krizlerin ülkemiz ekonomisine, güvenliğine olan etkilerini ele aldık. İnsanlık olarak son yılların en sancılı günleri yaşadığımız bir gerçektir. Dünyanın bir yol ayrımında olduğu her geçen gün daha net görülüyor.

"Türkiye büyük küçük demeden herkesi etkileyen bu kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir"

İnsanlık bir bilinmezlik girdabına doğru hızla sürükleniyor. Türkiye büyük küçük demeden herkesi etkileyen bu kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir. Salgınla mücadelede ülkemize büyük avantaj sağlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'ye asimetrik imkanlar kazandırmaktadır. Milletimizin takdir ve teveccühü ile hayata geçirilen yönetim değişikliğinin isabete günden güne daha iyi anlaşılmaktadır. Milletimizin şu hakikati bizzat gördüğüne inanıyorum; küresel siyaset ve ekonominin fırtınalı döneminde Türkiye'nin kaptan köşkü Allah'a binlerce kez hamdolsun ki liyakatlı, tecrübeli ve dirayetli kadrolara emanettir. 86 milyonun istikbali güvende, emin ve ehil ellerdedir.

"Türkiye'nin pusulası sadece aydınlık ve müreffeh ufukları gösteriyor"

Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği sancılı süreç sizleri asla tedirgin etmesin, asla endişelendirmesin. Bilhassa iş çevrelerimiz, yatırımcılarımız kesinlikle kaygıya kapılmasın. Türkiye'nin pusulası sadece aydınlık ve müreffeh ufukları gösteriyor. Allah'ın yardımıyla gemiyi güvenli limanlara mutlaka ulaştıracağız. Nasıl 2008 krizi ülkemizi teğet geçecek dedik ve haklı çıktıysak nasıl kumpastan teröre ve darbe girişimine pek çok müsibetin üstesinden geldiysek, nasıl salgını yönettiysek nasıl hükümetimizi bölgemizdeki ve savaştan uzak tuttuysak inşallah bu muhataralı süreçten de hükümet olarak yine alnımızın akıyla hatta daha da güçlenerek çıkmayı başaracağız

Pakistan-Hindistan

Ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz mirasla kadim devlet geleneğimizden, zengin medeniyetimizden aldığımız ilhamla her dakikası millete hizmetle geçen 23 yıllık tecrübenin rehberliğinde inşallah menzile varacağız. Türkiye'nin gücü, itibarı, kriz çözme kapasitesi giderek daha fazla kabul görmektedir. Öncelikle Pakistan ile Hindistan arasında patlak veren gerilimin ateşkesle neticelendirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kardeş Pakistan halkına desteğimizi açıkça beyan ederken çok tehlikeli boyutlara tırmanan tansiyonun düşürülmesi için yoğun çaba harcadık. Pakistan Başbakanı kardeşim Şahbaz Şerif'le yaptığımız telefon görüşmesi oldukça önemliydi. Ateşkesle sağlanan sukunet ortamının başta su meselesi olmak üzere tüm sorunların da çözümünü kolaylaştırmasını diliyorum.

"Bizim bu tarz krizlerde duruşumuz bellidir"

Bizim bu tarz krizlerde duruşumuz bellidir. Biz daima barışın, istikrarın, diplomasinin ve diyaloğun tarafındayız. Uluslararası ilişkilerde kazancını başkasının kayında ve mahvında gören anlayışı reddediyoruz. Az veya çok tüm tarafların bedel ödeyeceği sıcak çatışma yerine herkesin kazançlı çıkacağı rekabetin en doğru yol olduğu inancındayız. Barışçı, uzlaşmacı, işbirliğine dayalı pozitif gündem oluşturma gayretlerimiz sürüyor. Son 2 hafta bu kapsamda oldukça yoğundu. Roma'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaret verimli geçti. Zirve bildirisini kabul ettik. Başbakan Meloni ile görüşmemizde ikili ticaretimizi 40 milyar dolara yükseltme hedefini belirledik.

3 Mayıs tarihinde KKTC'deydik. Ziyaretimizde inşaatı 3 yıl içinde tamamlanan Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışını büyük bir gururla yaptık. Bu sene KKTC'de ilk kez düzenlenen TEKNOFEST 2025'e iştirak ettik. Anavatan ve garantör olarak Kıbrıs Türk halkına ve KKTC'ye olan sarsılmaz desteğimizi tekrar teyit ettik. Emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve firmalarımızı tekrar tebrik ediyorum. Türkiye Kızılay Derneğimizin 105. olağan genel kurulun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 10. Anadolu Medya Ödülleri'ni takdim ettiğimiz basın mensuplarımızı buradan tekrar tebrik ediyorum.

81 ilde devraldığımız toplam 6 bin 182 elektrik enerjisi tesisinin toplu açılış törenini gerçekleştirdik. Ertesi gün 101 vakıf eserimizin açılışını yaptık. Aynı gün Irak Başbakanı sayın Sudani ve heyetini ülkemizde misafir ettik. 9 Mayıs Cuma günü Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin 28. Olağan Genel Kurulu'nda MÜSAİD camiamızla beraber olduk. 35 yıldır adalet, milli irade ve helalinden kazanmanın yanında saf tutan MÜSİAD'ımızla iftihar ediyoruz.

"Biraz önce Ukrayna Devlet Başkanı sayın Zeleneski ile görüştük"

Sayın Putin'le Rusya-Ukrayna arasındaki ihtilafa son verilmesi dahil pekçok konuyu değerlendirdik. Biraz önce Ukrayna Devlet Başkanı sayın Zeleneski ile görüştük. Geçtiğimiz hafta sayın Trump'la bu meseleyi ele almış, atacağımız adımları konuşmuştuk. Değerli dostum sorunları çözme iradesini biz de destekliyoruz. Türkiye hamdolsun arabuluculuğu aranan bir ülke konumuna gelmiştir. Gelinen aşamada Rusya-Ukrayna-Amerika ve Avrupa görüşmelerin yapılmasında mutabakat. Tüm tarafların itimadını kazanmış yegane ülke olarak bu görüşmelere katkı vermeye hazır olduğumuzu ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı dile getirdik. Son temaslarla yeni fırsat penceresinin açıldığını görüyoruz. İnşallah bu sefer yakalanan fırsatın heba edilmeyeceğine inanıyoruz.

"Enflasyonda düşüş devam ediyor"

Enflasyonda düşüş devam ediyor. İstihdam cephesinde de hamdolsun iyi gidiyoruz. Mart ayında işsizlik oranı yüzde 7,9'a geriledi. 2005'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. İhracat tarafında da iyi bir ivme yakaladık. Orası da hedeflerimizle uyumlu gidiyor. Son 12 aylık dönemde 265 milyar dolarla rekor kırdık. Hayat pahalılığı ve fırsatçılıkla mücadelede en küçük taviz vermiyoruz. Turizm sektörümüz 2024 yılını rekorlarla kapatmıştı. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye 2024 yılında en fazla turist ağırlayan ilk 4 ülke arasına girdi. Geçen yılki ivmenin ilk çeyrekte de devam ettiğini görüyoruz. Gelir olarak 9,5 milyar dolara ulaştık. 2025 yılı ilk 3 ayı tüm zamanların ilk çeyrek rekorunu kırdığımız bir dönem oldu.