Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projesinde ilk teslimat tarihini açıkladı

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü.

Toplantının ardından basının karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'an açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. İktidardaki 23. yılımızı şanla, şerefle geride bırakıyor, 24. yıldan gün almaya başlıyoruz. Çok partili demokrasi tarihimizde yeni bir rekora daha imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

"Aynı heyecanı ve coşkuyu taşıyoruz"

Girdiğimiz tüm seçimlerde desteğini ve duasını bizden esirgemeyen aziz milletimizin her bir ferdine aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bundan 23 yıl önce milletimizin sandıkta teveccühüne ilk defa mazhar olduğumuzda hangi duyguları taşıyorsak aynı heyecanı, coşkuyu, gururu, hücrelerimize kadar taşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak içeride ve dışarıda yoğun gündemle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme mücadelesini sürdürüyoruz. Katıldığımız tüm toplantılar, ziyaret ettiğimiz her ülkede aziz milletimizin hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz. Büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine hem yurt içinde hem yurt dışında bizzat şahitlik ettik.

"Bu yolun yanlışlığını fark edeceğine inanıyorum"

Ana muhalefet partisi genel başkanı ülkesini şikayet için Avrupa kapılarında sabahlarken biz Türkiye'yi bölgenin cazibe merkezi haline getiriyoruz. Biz yeni genel başkana ilk etapta açıkçası bir şans tanımıştık. Göreve gelirken verdiği yurt dışında 'Türkiye partisi olacağız' sözünden umutlanmıştık. Fakat sayın genel başkan diğer taahhütleri gibi bunun da arkasında duramadı. İç siyasetin gelip geçici tartışmalarını yurt dışına taşıdı. İki alkış almak, bir iki taltif cümlesi duymak, birkaç marjinal tipten destek koparmak uğruna hem yüzyıllık partiyi hem de kendisini yabancılar karşısında küçük düşürdü. Halen bu hatalı çizgide siyaset yapmakta ısrar ediyor. Bu yolun yanlışlığını inşallah kendisinin de kısa sürede fark edeceğine inanıyorum.

"Sosyal konut projemizde ilk teslimat Mart 2027"

İstanbul Başakşehir'de Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını yaptık. 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz. Bunlardan 100 binini İstanbul'da inşa edeceğiz. İstanbul'da 100 bin konutun inşasının yanı sıra 15 bin konutu TOKİ eliyle uygun şartlarda vatandaşlarımıza kiralayacağız. Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Kuraları aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimatı ise Mart 2027'de yapacağız. Şehirlerimizi aynı zamanda mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz.

"Kaan belirlenen takvimde envantere katılacak"

Bir yandan yerli ve milli savunma projelerimizi süratle devreye alırken Avrupalı müttefiklerimizle kazan kazan temelinde savunma iş birliğimizi güçlendireceğiz. Milli muharip uçağımız KAAN'ı belirlediğimiz takvimde Hava Kuvvetlerimizin envanterine katacağız. HÜRJET nasıl kendi alanında liderliğe oynuyorsa tüm süreçler tamamlandığında Allah'ın izniyle KAAN da zirveyi zorlayacaktır. Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir.

Geçtiğimiz çarşamba günü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıldönümünü milletçe hep birlikte gururla kutladık. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum.

Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Şahsımıza gönderdiği anlamlı bir hediyeyle Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlayan Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, külliyemizdeki resepsiyonumuzu teşrif eden siyasi partilerin genel başkanlarına, tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. İttifak ortağımız ve milletimizle beraber Türkiye Yüzyılı yapana kadar dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz.

Kartalkaya faciası

Anadolu'nun her bir şehri adeta bir açık hava müzesidir. Ama biz bu eşsiz potansiyeli tam manasıyla değerlendiremiyoruz. Rant hırsı, ihmal, tedbirsizlik sebebiyle maalesef sektörümüzün üzerine hak etmediği gölge düşürdü.

21 Ocak tarihinde Kartalkaya'da 78 canımızı kaybettiğimiz otel yangının yüreklerimize açtığı yaralar hâlâ tazedir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan mahkeme kararları inanıyorum ki, bir nebze de olsa yüreklerdeki yangına su serpmiştir. Bundan sonraki sürecin de takipçisi olacağız. İşini düzgün yapanlarla elbette sorunumuz bulunmuyor. Milletten para kazanan ama millete hak ettiği hizmette gerekli özeni göstermeyenlerin tepelerine biniyoruz. Bu konuda en küçük tavizimiz yoktur, olmayacaktır. Gözünü para hırsı bürümüş vicdansızlara rağman turizm sektörümüzün yükselişi sürüyor.

Turizm gelirlerinde rekor

2025 yılının ilk 9 ayında 50 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Bu tüm zamanların üç çeyrek rekorudur. Bu rakamlar doğrultusunda 2025 yıl sonunda 64 milyar dolar olan gelir hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüzü söyleyebilirim.

Terörsüz Türkiye süreci

Türkiye'nin potansiyeli bunların çok çok üstündedir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz görenleri kendisine hayran bırakan tabii ve tarihi güzelliklere rağmen turizmde hak ettiği yeri uzun yıllardır alamadı. Bunun en büyük nedeni terördü. Terörsüz Türkiye süreciyle inşallah bu engeli de tamamen kaldırıyoruz. Terör tehdidinin kalıcı olarak bitmesiyle Güney ve Doğu Anadolu çok farklı ivme kazanacak. Bölge illerimiz şaha kalkacak. Bu süreç başarıyla neticelendirdiğinde İstanbul kadar Diyarbakır, Antalya, Van, Bursa kadar Bitlis kazanacaktır. Terörsüz Türkiye menziline varıldığında inşallah kazanan 86 milyonun her bir mensubu olacaktır.

Ne yapıyorsak bunun için yapıyor ve mücadele ediyoruz. Terörle, silahla ve ayrılıkçı gündemlerle hiçbir yere ulaşılamaz bundan hiçbir kimseye hayır gelmez. Bu yalın gerçeği herkesin görmesini ümit ediyoruz. Biz bu coğrafyanın 1000 yıllık sakinleriyiz ve sahipleriyiz. Mazimiz gibi geleceğimiz de ortaktır. Bir ve beraberdir. Son 40 yılda çok büyük acılar yaşadık, ağır bedeller ödedik. Ne ülkemizde ne de komşularımızın topraklarında terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz.