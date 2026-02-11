Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutlarının ödeme planını açıkladı: Yüzde 65’i devletten, 2 yıl ödemesiz model

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in kıyafeti üzerinden hedef alınmasına tepki gösterdi. Erdoğan, söz konusu yaklaşıma sert eleştiriler yönelterek, “28 Şubat artığı bu zihniyeti bir kez daha kınıyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a küfür eden Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, "Son kepazelikleriyle birlikte artık bundan ümidimiz kalmadı. Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin" dedi.

Bunun yanısıra konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde inşa edilen konutların fiyatlandırması ve ödeme koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konut bedelinin yüzde 65’inin devlet tarafından karşılanacağını, vatandaşlardan ise ilk 2 yıl boyunca ödeme alınmayacağını belirtti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarımız, basınımızın güzide mensupları, çok kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, AK Parti Grup Toplantımızın milletimize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum."

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakareti kınadı

"Milletten aldığı yetkiyle ilçesine 3 dönem hizmet eden başarılı bir kadın siyasetçiyi 'Şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek değildir, ahırda inek sağmaktır' diyerek tahkir etmeye kalkan 28 şubat artığı bu alçak zihniyeti bugün bir kez daha kınıyorum. Yıllarca sırf başörtülerinden ötürü kadınların çalışma, seçilme haklarını gasbedenlerle Anadolu kadınının asırlardır üzerine gururla taşıdığı tülbentine, çarşafına, fistanına dil uzatanlarla, milleti hor görenlerle mücadelemizin her zeminde sonunda kadar devam edeceğinin bilinmesini istiyorum. Yasakçı zihniyete göz yummadık, yummayacağız. Eski karanlık günleri hortlatmaya çalışanların karşısında dimdik durduk, duracağız."

"Suudi şirketler Sivas ve Karaman'da güneş enerjisi santrali kuracak"

"Ülkemize ve milletimize hizmet etmek için koşturuyoruz. Halkımız bizi bu makamlara çalışmamız için kullandı. Milletimiz bizi buraya kendisine hizmet etmemiz, sorunlara çözüm üretmemiz için görevlendirdi. Geçtiğimiz hafta kardeş ülkelerimiz Suudi Arabistan ve Mısır'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdik. Filistin, Suriye ve Sudan başta olmak üzere güncel meseleleri kapsamlı bir şekilde istişare ettik. Her iki ziyarette de farklı alanlarda imzaladığımız 12 anlaşmayla döndük. Yenilenebilir enerji alanında Suudi Arabistan'da anlaşma imzaladık. Bu anlaşmayla Suudi şirketleri Türkiye'de Sivas ve Karaman'da güneş enerjisi santrali kuracak. Toplam 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak."

"Bizim Suriye meselesinde tavrımız ilk günden beri nettir"

"Dünyada ve bölgemizde tabiri caizse bir Türkiye rüzgarı esiyor. Burada şunu özellikle ifade etmek durumundayım; Kendimiz için ne istiyorsak dostlarımız ve kardeşlerimiz için de aynısını istiyoruz. Son dönemde hız verdiğimiz diplomatik çalışmalarımız bunun içindir.

Coğrafyamızın yeniden bir güven yurdu olması için çalışıyoruz. Komşumuz Suriye'nin 14 yıldır hasretini çektiği istikrara ve huzura süratle kavuşması en büyük temennimizdir. Bizim Suriye meselesinde tavrımız ilk günden beri nettir. Arap, Türkmen, Kürt fark etmeksizin Suriye'de bir tek canın yitip gitmesi bizimde canımızdan can kopması demektir. Kardeş Suriye halkı da her şeyin en güzeline layıktır. 18-30 Ocak Mutabakatları'nın tek ordu, tek devlet tek Suriye temelinde titizlikle uygulanmasını bu açıdan önemsiyoruz."

"Suriye'de kalıcı barışın yol haritası belli olmuştur"

"Artık Suriye'nin kaynaklarının Suriye'nin yer altı ve üstü zenginliklerinin Suriye halkının tüm kesimlerinin refahına harcanmasının vakti gelmiştir. Son operasyonlarla işgalden kurtarılan yerlerde de yeni yönetime karşı büyük bir beklentinin oluştuğunu görüyoruz.

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Suriye'de kalıcı barışın yol haritası belli olmuştur. Taraflar yanlış hesap yapmamalı, hataları tekrar etmemeli, maksimalist taleplerle süreci zehirlememeli. Suriye konusunda tavrımız net. Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır da bizimle aynı fikirde. Akan her damla kan yüreğimizi dağlamaktadır. Arap,Türkmen, Kürt,Nusayri fark etmeksizin Suriye'de tek canın yitip gitmesi bizim canımızdan can kopması demek."

Ana muhalefete 'Suriye' tepkisi

"Son operasyonların ardından hemen talimatlarımızı verdik, AFAD'ımızı, Kızılay'ımızı, insani yardım kuruluşlarımızı bölgeye yönlendirdik. Kardeşlik hukukunun gereği neyse üzerimize düşeni en güzel şekilde yerine getirdik.

Suriye konusunu iç siyasette istismar etmeye çalışan rezil siyasetin koçbaşlığını ise ana muhalefetin başındaki zat ile yoldaşları yapmaktadır. Nasıl kardeşlerimiz katledilirken Suriye'yi umursamadılarsa bugün de aynı noktadalar. Ne Kürtler ne Nusayriler ne de başkaları bunların umurlarında değil... Öyle olsaydı 13,5 yıl boyunca Suriyelilerin başına varil bombası yağarken tepki gösterirlerdi. Öyle olsaydı 3-4 yaşındaki yavruların cansız bedenleri sahile vururken seslerini çıkarırlardı. Ama bunları yapmadılar. Zulmü görmezden geldiler. Daha vahimi on yıllar boyunca Arapları, Kürtleri nasıl aşağıladıysalar bugün de aynı yerdeler."

"Biz CHP'nin başındaki zattan bir siyaset ortaya koymasını beklemiyoruz"

"Benim milletim bu istismarcılarının niyetini çok net görüyor. Kürt kardeşlerim oynanan oyunları çok iyi görüyor. Arap vatandaşlarım kimlerin çirkin senaryoların figüranı olduğunu net görüyor. Bunu sadece CHP genel başkanı görmüyor. Bu zatı parmağında oynayanlar, onu kontrol edenler görmüyor... Açıkçası biz CHP'nin başındaki zattan bir siyaset ortaya koymasını beklemiyoruz."

"Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin"

"Son kepazelikleriyle birlikte artık bundan ümidimiz kalmadı. Koltuğuna yakışır bir üslup benimsemesini beklerdik. Hakaret etmeden küfretmeden, tehdit etmeden, mikrofonu yumruklamadan da bu ülkede siyaset yapılabileceğini öğrensin. Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin. CHP'de gelen gideni aratır gerçeği asla ve asla değişmiyor."

"Bunlar edebince susmayı bilmiyor"

"Ana muhalefet deprem bölgesinde yapılan işlere çamur atıyor, oradaki çalışmaları küçümsüyor. Meydanlarda bedava ev sözü verdikleri depremzedelerin huzuruna tek bir eserle çıkamayanlar bugün bize laf edemez. 3 yıl sonra bile -cak,-cekli cümleler dışında somut projesi olmayanların iktidarımıza dil uzatması hadsizlik ve edepsizliktir. Varsa eserin, çıkar anlatırsınız. Bunları yapamıyorsanız en azından edebinizle susarsınız. Bunlar edebince susmayı bilmiyor. Polemiklerle günü kurtarmaya çalışıyorlar."

Terörsüz Türkiye süreci

"16 aydır sabotaj girişimlerine rağmen Terörsüz Türkiye sürecini başarıyla yürüttük. Gerekirse riske girerek süreci kazasız belasız bugüne getirdik. Meclis'teki Terörsüz Türkiye komisyonunun raporu tamamlanmak üzere. Meclisimiz sürecin yeni aşamasında da görevini güvenle yapacaktır."

Deprem konutlarının ödemeleri nasıl yapılacak?

"11 ilimizdeki vatandaşlarımız da evlerine zorlanmadan faizsiz sabit fiyatlarla kavuşacak. Titiz bir çalışmayla en uygunu neyse onu ortaya çıkardık. 455 bin afet konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Böylece konut fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Dahası 2 yıl da ödeme almayacağız. 18 yıl boyunca da aynı fiyatla ödeyecek. Konutlarımızı ortalama 1 milyon 890 bin liralık fiyatla vatandaşımıza sunacağız.

Ödemeler anahtarlar teslim alındıktan 2 yıl sonra başlayacak. Vatandaşımıza bir alternatif daha sunuyoruz, peşin ödemek isteyen olursa Meclis'imizde düzenleme yapacağız. 484 bin liradan 4'te biri fiyatına vatandaşlarımız bu evleri alabilecek. Bunu alırken kredi kullanmak isteyen vatandaşımıza da kamu bankalarımız gerekli kolaylığı sunacak."

Yeni atanan bakanları tebrik etti

"Kabine'de değişiklik yaptık. Sayın Yerlikaya ve Sayın Tunç'a bugüne kadar yaptıkları için teşekkür ediyorum. Mustafa Çiftçi ve Akın Gürlek'e üstün muvaffakiyet diliyorum"