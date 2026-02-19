Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin de gayet farkındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde “Şehit Aileleri ile İftar Programı”nda konuşuyor....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Mübarek Ramazan ayında bizlerle bir arada olduğunuz için sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ramazan ayınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Ramazan ayı bütün İslan alemine hayır getirsin.

Değerleri uğruna hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kutlu yolda gazi olmuş tüm kardeşlerimize de sağlık diliyorum.

Vatanı için, milleti için, inancı için canından geçmek şüphesiz kahramanlığın en büyüğüdür. Sizlerle milletle iftihar ettiğimizi buradan tekrar söylemek istiyorum.

Milletimiz bin yıldır yaşadığı bu toprakları kendisine vatan kılmak için çok çetin yollardan geçti. Nice şehrimiz talan edildi, kasabalarımız, köylerimiz yakıldı, yıkıldı. Ama ne yaptılarsa bizi bu topraklardan atamadılar. Ezanlarımızı susturamadılar, bayrağımızı indiremediler. Can verdik, canımızdan aziz bildiğimiz evlatlarımızı toprağa verdik. Ama hiçbir zaman istikbalimizden ödün vermedik.

