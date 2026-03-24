Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş sürecini doğru okuduk, Türkiye'yi ateş çemberinin dışında tuttuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ramazan sevincimize gölge düşürmeye çalışanlara rağmen hamdolsun birbirimizin derdine derman olmanın dost ve kardeşliğini kalbimizde hissettik.

Gençlerimizden polislerimize emekçilerimizden şehit yakınlarımızla aynı sofra etrafında buluştuk. Bu sene ikincisini tertiplediğimiz Ramazan sofralarını doldurduk. Okul bahçelerini neşeyle dolduran yavrularımızın mutluluğunu gördük. Ramazan'da bir kere daha tanık olduk ki milletçe etle tırnak gibiyiz, bu topraklarda yaşadığımız müddetçe sıkılmış yumruk gibi tek yürek olmaya devam edeceğiz.

Bayramın üçüncü günü Katar'dan aldığımız acı haber yüreğimizi dağlamıştır. Bir helikopterin kaza kırıma uğraması ile 4'ü Katarlı olmak üzere 7 personel şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Nevruz'u bahane ederek milletin sinir uçlarıyla oynayanlarla ilgili gerekeni yapıyoruz. Terörsüz Türkiye'yi baltalamak isteyen girişimler gereken cevabı alacaktır. Türkiye'yi bu hayırlı yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de onların ipini elinde tutan ağababaların gücü yetmeyecektir. Bölgesel gelişmeler bizim bir buçuk sene önce ortaya koyduğumuz stratejinin haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde önümüze çıkan engellere rağmen 17 aydır büyük bir sağduyu ile yürüttüğümüz süreci menziline ulaştıracağız.

Karşılaştığımız onca engele gizli, açık ambargoya rağmen hamdolsun pek çok alanda kendi kendine yeten bir ülke konumuna geldik. Savaş gemilerinden, zırhlı araçlara kadar yerli-milli imkanlarla büyük işler başardık.

Türkiye bölgemizi kan ve barut kokusuna boğan ilk günden itibaren süreci doğru okuyarak adından övgüyle söz ettiren ülkelerin başında geliyor. Hiç kimselerin oyununa gelmedik. Kardeşlik ve komşuluk hukukuna riayet ederek çalışmaları sürdürüyoruz. Ülkemizi ateş çemberi dışında tutmakta kararlıyız.

Savaş uzadıkça maalesef başka durumlar da ortaya çıkıyor. Dünya enerjisinin yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz'ün kapanması ülkeleri türbülansa koymuştur. Brent petrol yüzde 40 artmıştır. Bazı ülkeler petrol kısıtlamaları ve okulları tatil ederek bir dizi önlemler almıştır.

Son 25 gün şunu göstermiştir, savaş İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini dünya ödüyor.Savaş Netanyahu'nun ikbal savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi insanlık adına derhal durdurulmalı, her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı tavır sergilemelidir. Diyalog kapısı açılmalı, sonuç alıcı müzakere süreci başlamalıdır. Dünya barışı ve istikrarına önem veren hiçbir ülke İsrail'in haksız yere bölgemizde yaktığı ateşe odun taşımamalıdır.