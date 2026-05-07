Erdoğan: Cezayir ile ticaret hacminde 10 milyar dolar hedefine odaklandık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanı, değerli heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.

Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun ve değerli heyetini Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum.

Öncelikle bundan 81 sene evvel binlerce Cezayirli kardeşimizin şehit olduğu Setif ve Guelma katliamının yarınki yıldönümü vesilesiyle Cezayir'in bağımsızlığı uğrunda can veren tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Sayın Tebbun'la son olarak 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir'de bir araya gelmiş, İşbirliği Konseyi mekanizmamızı bir üst seviyeye çıkaran kararla Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizi ilan etmiştik. Hamdolsun bugün kendileriyle beraber Stratejik İşbirliği Konseyimizin ilk toplantısına başkanlık ettik, kardeşliğimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık.

Türkiye-Cezayir ilişkilerinin lokomotifini ortak tarihimizden kaynaklanan karşılıklı saygı ve sevgi teşkil ediyor. Bu dayanışma ruhunu bugün sadece ikili münasebetlerimizde değil, birçok uluslararası meselede benimsediğimiz ortak tavırda da görüyoruz.

Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir ile iş birliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız.

2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız.

Cezayir'de 1600'ü aşkın firmamız 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla sanayi, madencilik, tarım, inşaat, ilaç sanayi ve altyapı alanlarında önemli proje ve yatırımlara imza atıyor.

Bugün Ankara'da düzenlenen iş forumunda özel sektör temsilcilerimiz bir araya geldiler. Yeni iş birliği fırsatlarını görüştüler. İnşallah önümüzdeki dönemde beraberce çalışarak karşılıklı yatırımlara ve özel sektör iş birliklerine yenilerini ekleyeceğiz.

"Cezayir'le de yıllar önce güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir enerji iş birlikleri kurduk"

Değerli basın mensupları, İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Türkiye olarak Cezayir'le de yıllar önce güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir enerji iş birlikleri kurduk, geliştirdik.

Gelinen aşamada doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli iş birliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz.

Yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler alanlarında da ortaklık imkanlarını değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyim.

Madencilik sektöründeki iş birliği potansiyelini de müşterek yatırımlar ve karşılıklı tecrübe paylaşımı yoluyla hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.

Günümüzün en kritik konularından biri haline gelen tarım ve gıda güvenliği alanında Cezayir'in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız. Savunma sanayi alanında iş birliğimizin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Aramızdaki kardeşlik bağlarını perçinleyecek kültür merkezlerinin karşılıklı olarak faaliyete geçmesine de büyük önem veriyoruz.

Kıymetli basın mensupları, Sayın Tebbun'la bugün bölgesel ve uluslararası meselelere dair fikir teatisinde bulunduk. Cezayir'le Afrika'yı ve bölgemizi ilgilendiren temel meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olduğumuzu görmekten memnuniyet duydum.

Filistin'de iki devletli çözümün en güçlü savunucuları arasındayız. 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin Devleti'nin kuruluşu biliyorsunuz Cezayir'de ilan edildi. Cezayir'in geçtiğimiz iki yılda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği sırasında Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladık.

Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz.

Suriye'nin yeniden inşasına katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz.