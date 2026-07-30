Erdoğan: Lübnan'ın egemenliği için başlatılacak tüm girişimlerde yer almak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

17 yıl aradan sonra Lübnan'dan devlet başkanı düzeyinde gerçekleştirilen ziyaret nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Bilhassa Avn ile Lübnan'ın güneyinde süren İsrail saldırılarını ele aldık. Dost ve kardeş Lübnan halkına desteğimizi sürdürüyoruz. Bizim Orta Doğu'da başından beri hedeflediğimiz barış hedefimizde en fazla faydayı ülkelerin başında Lübnan yer alıyor. İkili ilişkilerimizin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesini ele aldık. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Suriye ile artan süren diplomasinin doğru olduğuna inanıyoruz. Gereken katkıyı vermeye hazırız.

Lübnan Silah Kuvvetlerine desteğimiz de sürecek. İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4 bin 300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Saldırı ve işgalin sona ermesi için başlatılan girişimleri takip ediyoruz. Bir kez daha Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. Türkiye ilk günden beri şiddete en fazla tepki veren ülkelerin başında geliyor.