Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon tasfiye süreci için kurul oluşturduk, DDK devrede!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sizlerin aracılığıyla AK Parti'nin millete sancağını taşıyan dava arkadaşlarımı içtenlikle selamlıyor, muhabbetle kucaklıyorum. 11 milyon 710 bine ulaşan sayımızla sadece Türkiye değil dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz. Çalışkanlığıyla, ülkesine hizmet sevdasıyla muazzam bir teşkilatla yol yürüyoruz. Öncelikle bugün bir kere daha davamızın güçlenmesi için her bir teşkilat mensubumuzu tebrik ediyorum. Değerli fikirleriniz, tenkitleriniz ve tespitlerinizle toplantımıza yapacağınız katkıdan dolayı şimdiden hepinize teşekkür ederim.

"Omuzlarımızda sadece bugünün değil hem geçmişin hem bugünün hem de yarınların yükünü taşıyoruz"

Sizlerle samimi bir muhasebe yapmak istiyorum daha doğrusu başta şahsım olmak üzere bu partinin temel ilkelerini tekrar hatırlatmak istiyorum. AK Partimizle ilgili olarak altını çizerek vurguladığım bir husus var. Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın bu mukaddes değeri bizden sonrakilere şanla, şerefle bizden sonrakilere teslim edeceğiz. Bu hareketin geçmişi asırlara saridir. Dünya var oldukça da bu hareket var olacaktır. Biz omuzlarımızda sadece bugünün değil hem geçmişin hem bugünün hem de yarınların yükünü taşıyoruz. Kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. "Ben olmazsam hareket olmaz" diyen varsa çok büyük gaflet içindedir, büyük bir yanlış içindedir.

"Biz burada garibin hakkını korumak için varız"

Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde helalinden kazanıp harcayan ezilen bu gariplerin, yoksulların hakkını, namusunu savunmak için onların başını her zaman dik tutmak için kurduk. Biz burada garibin hakkını korumak için varız. Bunun mücadelesini vereceğiz. AK Parti 14 Ağustos 2001'de mazlumların, itilmişlerin, unutulmuşların partisi olarak var olmuştur. Zerre kadar değişmemiştir ve hiçbir zaman da değişmeyecektir. Biz millete, ümmete, insanlığa hizmet davasında aramıza kimse giremedi, giremez.

"Nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz"

Dün neysek bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır, yarın da gayemiz aynı kalacaktır. Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların, yağmurda, karda, sıcakta yollara düşenlerin, fedakarlık yapanların, on milyonların partisiyiz. AK Parti bu milletin kurduğu, büyüttüğü, en kritik zamanlarda desteğini, duasını esirgemediği bir siyasi harekettir. Böyle kalabalık bir hareketin farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri yolunu şaşırdı, kimileri nefsinin esiri oldu, kimilerini şeytan aldattı, kimileri bu kutlu hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birinin hesabını sorduk, yolumuza kararlılıkla devam ettik. AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Unutmayın biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz, her dem yeniden doğarız, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz. Bizim farkımız budur.

"Fonlar için DDK devrede"

Fonlarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili kurul oluşturduk, Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. Türkiye bu meseleden güçlenerek çıkacaktır. Sermaye piyasalarımız daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. AK Parti ailesi büyük bir ailedir. Olumsuz birkaç örnekten AK Parti ailesine dil uzatmaya cürret eden hadsizler, edespsizler var. Bunlara yvallah etmeyeceğiz. Birkaç nahoş örnek üzerinden büyük AK Parti ailesini lekeleme çabasına girmesin. Biz başkalarına benzemeyiz. Bunlar baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar, yolsuzluğu, arsızlığı her türlü kirli ilişkisi çıkanlara sahip çıktılar, hırsıza, yolsuza, şantajcıya sahip çıktılar. Ş;mdi çıkmıi kendi kapkara sicillerine balmadan siyasi, etik dersi vermeye kalkıyorlar. Hadi oradan. Siz bu milleti balık hafızalı mı sandınız. Şayet etrafınızda birileri kalkarsa bize akıl vermeye cüret edin. Biz bunlara kulak asmayacağız, biz işimize bakacağız.Milletin sorunlarına çözüm üretmeye çalışacağız. Gücümüz millet olacak. Sahada çalışacağız. Fırsatçılara, dedikodunun, söylentinin hakikati perdelemesine izin vermeyeceğiz. Teyakkuz halinde olacağız. AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor, çözer işimize bakarız. Nerede bir sorun varsa Ankara onu çözer. Bize olan güveni bugüne kadar boşa çıkarmadık, bundan sonra da sarsmayacağımızdan herkes emin olsun. Toplumun bütün kesimleriyle kurduğu bağdır. Bunu zayıflatmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Ülkemizin dört bir yanında aşkla hizmet eden, leke düşürecek hiçbir teşebbüse göz yummadık, bundan sonra da yummayız.

Biraz önce aramıza katılan belediye başkanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.