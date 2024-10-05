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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "On yıllardır çatışma, istikrarsızlık ve açlıkla anılan Somali bölgesi, Oruç Reis'in (Sismik Araştırma Gemisi) keşifleri sonrasında artık ekonomik kalkınmayla refahla huzurla gündeme gelecek. Somali açıklarındaki sismik araştırma faaliyetlerimizden de Allah'ın izniyle müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi paylaşımı
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Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Somali'ye uğurlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bugün Oruç Reis Araştırma Gemisi'ni Somali'ye uğurladıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"2017 yılından beri ülkemize önemli hizmetlerde bulunan Oruç Reis, artık Somali’de her biri 5’er bin kilometrekarelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında sismik faaliyet yürütecek. On yıllardır çatışma, istikrarsızlık ve açlıkla anılan Somali bölgesi, Oruç Reis'in keşifleri sonrasında artık ekonomik kalkınmayla refahla huzurla gündeme gelecek. Somali açıklarındaki sismik araştırma faaliyetlerimizden de Allah'ın izniyle müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum."

Paylaşımda, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için İstanbul Boğazı'nda yapılan uğurlama töreninden fotoraflara da yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis'i Somali'ye uğurladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis'i Somali'ye uğurladıGündem

 

 

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