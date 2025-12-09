Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert tepki: Suç örgütüne posta güvercinliği yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü “İnsanlık İçin Güçlü Türkiye” Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Değerli arkadaşlarım değerli misafirler; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bundan tam 77 sene önce 10 Aralık 1948’de büyük bir teveccühle kabul edildi. 30 maddeden oluşan bu beyanname iki yıkıcı Dünya Savaşı sonrasında yeni bir düzen inşa etmeye çalışan insanlık için umut kaynağı oldu.

İnsanlık İçin Güçlü Türkiye Programı'nın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gazzeli kardeşlerimizi, Sudanlı kardeşlerimizi kucaklıyorum. Acılarını acılarımız bildiğimiz tüm mazlumları yürekten selamlıyorum. Yokluk ve yoksulluğun yükünü omuzlarında taşıyan çocukları anneleri ve babalarını yürekten selamlıyorum. Filistin halkının onurlu mücadelesini bir kez daha saygıyla kucaklıyorum. Türk milleti olarak yanlarında olacağımızı bir kez daha beyan ediyorum."

"İnsan hakları cellatlarının demokrasimize, sosyal barışımıza çıkardığı faturaları halen ödüyoruz"

"İnsan Hakları Beyannamesi 1948'de büyük bir teveccühle kabul edildi. 30 maddeden oluşan beyanname iki savaşın ardından yeni bir düzen inşa etmeye çalışan insanlık için onur kaynağı oldu. Yaklaşık 6 ay sonra meclisimizde kabul edilerek kaderin bir cilvesi olarak 27 Mayıs 1948'de yürürlüğe girmiştir. Beyannamede kayıtlı unsurların özellikle vesayet dönemlerinde ne kadar tatbik edildiği üzerinde durulması gereken bir meseledir.

Kimi zaman bürokratik oligarşi kimi zaman anti demokratik güç odakları olan zihniyet milletin kalbinde derin yaralar açmış telafisi uzun zaman almıştır. 2002'den bu yana mesaimizin büyük bir kısmını bu ihlallerin bıraktığı tortuları iyileştirmeye çalıştık. Adına sessiz devrim dediğimiz bu yolda önemli mesafe aldık. Ancak insan hakları cellatlarının demokrasimize, sosyal barışımıza çıkardığı faturaları halen ödüyoruz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki

"Beyefendiler sabıkalı geçmişleriyle hesaplaşmak yerine işi dedeye-ataya götürdüyse de biz doğruları konuşmaktan çekinmeyeceğiz.

CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya da saçmalık... Yine öyle yapmış. Sarıkamış'ta şehit düşen rahmetli dedemin 1 asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik kollarımız da bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş."

"Suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zannediyor"

"İstanbul halkının kaynaklarını yağmalayan, suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için daha fazla nefes harcamayı israf görüyorum. Allah’tan kendi kendisine akıl ve izan vermesini niyaz ediyorum.

Tek parti zihniyetinin yanlış uygulamaları bir tarafa bırakılıp milletimizin tarihine, kültürüne ve inanç değerlerine bakıldığında beyannamede kayıtlı hakların bize hiç de yabancı olmadığı görülecektir.

Her şeyden evvel eşrefi mahlukat olan insana saygı göstermek insan onurunu korumak onun yaratılıştan gelen haklarının kullanılmasını temin etmek bizim için medeniyetimizin tevarüs ettiğimiz ulvi değerlerdir."

"13 buçuk yıl boyunca zalime karşı direnen Suriye halkını yürekten tebrik ediyorum"

"Dün, 8 Aralık’ın Suriye halkı için Hürriyet Günü olduğunu bir kez daha hatırladım. Devrimin birinci yılında, her türlü zulme, zorbalığa ve insanlık dışı işkencelere rağmen 13 buçuk yıl boyunca zalime karşı direnen Suriye halkını yürekten tebrik ediyorum. Ülküm ve milletim adına bu onurlu direnişi selamlıyorum. Suriye’de 60 yıllık dikta rejiminin yıkıldığını ve Suriyeli kardeşlerimin özgürlüklerine kavuştuğunu memnuniyetle görüyorum."

"Sorumluluklarımı layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz çabalıyorum"

"Gazze’den Suriye’ye, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan Doğu Afrika’daki gerilim bölgelerine kadar birçok kriz alanında insanlık için güçlü bir duruş sergilemeye çalışıyorum. Sorumluluklarımı layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz çabalıyorum. Türkiye’nin Suriye ve Gazze’de yaşananlar karşısındaki tavrını bir insan hakları destanı olarak görüyorum. İlk günden bu yana duruşumu net bir şekilde ortaya koyuyorum ve bu çizgiden asla sapmıyorum."

“Kimseyi göndermedik, gönderemeyeceksiniz”

Muhalefetin “Suriyelileri geldikleri yere göndereceğiz” dediğini çok iyi hatırlıyorum. Ben o gün de şunu söyledim: “Kimseyi göndermedik, gönderemeyeceksiniz.” Bu sözümün arkasında dimdik durdum.

Suriye’yi ayağa kaldırmayı, yeniden imar etmeyi ve inşa etmeyi kardeşlerimizle birlikte yapacağız. Bunu korkuyla, şüpheyle ya da kavga ile değil; birbirimize güvenerek ve dayanışma ruhuyla gerçekleştireceğiz.

"Esed’in elini sıktılar, sırtını sıvazladılar"

Eğer korkakların sözlerine kulak verseydim bugün yanı başımızda bir kan gölü olurdu. Devrimden önce “Ortadoğu bataklığına girmeyin” diyenleri hatırlıyorum. O gün kalkıp Esed’in elini sıktılar, sırtını sıvazladılar. Eğer o vizyonsuz anlayışa teslim olsaydım bugün çok ağır bedeller öderdik. Ama ben kendime güvendim, sabrettim ve Allah’ın lütfuyla zafere şahit oldum.

Şimdi yepyeni bir Suriye kuruluyor. Her yerde Türkçe konuşulduğunu duyuyorum. Evlerine dönen kardeşlerimizin bizim için dua ettiğini biliyorum. Bu tabloyu görmek bana büyük bir onur ve umut veriyor.